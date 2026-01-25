El fitxer d’arxius de TV3 és una màquina perfecta per remenar i trobar joies de l’audiovisual. El planter d’actors i actrius de la televisió pública catalana és extens i sovint és senzill intentar trobar en quina producció han sortit abans els intèrprets que formen part de les sèries diàries de la casa o que s’han incorporat per fer alguna escena concreta. Un particular i divertit ‘qui és qui’ que des de 3Cat han intentat replicar mostrant com eren els actors i actrius de la casa fa una dècada. Es tracta d’una nova tendència que ha començat a fer-se viral aquest 2026 a les xarxes socials que consisteix a mostrar imatges de persones o de les coses que feien l’any 2016, fa tot just deu anys.
Així han canviat els actors i actrius de TV3
Aquest trend, com en diuen a les xarxes, o tendència viral, ajuda a recuperar com han canviat les cares dels protagonistes de les sèries i pel·lícules de TV3 els últims 10 anys. Molts d’ells mantenen les mateixes expressions, però hi ha d’altres que en aquesta dècada han fet un canvi substancial. En un dels carrusels que han publicat des de les xarxes de 3Cat es pot veure una selecció d’intèrprets, com és el cas de la Sara Espígul, que interpreta des de fa molts anys el paper de Cèlia a Com si fos ahir. També va fer de Sílvia a la sèrie Nit i dia i de Sandra a El crac. A més a més, ha passat per altres grans títols com El cor de la ciutat o Kubala, Moreno i Manchón.
L’actor Albert Salazar també forma part d’aquest recull i ens ensenya com el joc actor ha canviat les seves faccions, sobretot amb el seu darrer paper a la sèrie Jo mai mai, on ha fet de monitor de la casa de colònies.
L’actriu i cantant Paula Malia, que aquesta temporada s’ha incorporat com a una de les protagonistes de la nova sitcom del 3Cat, La casa nostra, també ha canviat força els últims deu anys. Els espectadors també la poden recordar pel seu paper a la sèrie El crac.
L’Adrian Grösser, que també s’ha estrenat enguany a La casa nostra, forma part de la colla dels peripatètics. L’actor va ser un dels protagonistes de la sèrie Merlí, però també ha passat per Cites i L’última nit del karaoke. El seu company de pis a La casa nostra és l’actor Marc Rius que també forma part de l’arxiu de la televisió catalana amb projectes com El retaule del flautista, Olor de colònia, Cites o Vilafranca.
Carlota Olcina ja és una habitual de TV3 i malgrat que fa unes temporades que s’ha incorporat a la colla del Reina Sibil·la amb el seu paper de Cristina a Com si fos ahir, els espectadors la poden trobar a sèries com Laberint d’ombres, Nit i dia o El cor de la ciutat.
Dins aquest recull entren altres actrius de La casa nostra com Betsy Túrnez i Llum Barrera, que també tenen certa experiència a TV3. La primera ha passat per projectes com Com si fos ahir o Benvinguts a la família. Barrera també ha sortit a la pantalla petita a Vintage o De bon humor.
Com han canviat els protagonistes de ‘Com si fos ahir’?
Si hi ha un producte que indiscutiblement triomfa a TV3, aquest és Com si fos ahir. Les peripècies diàries de la colla de boomers continuen funcionant dins l’engranatge de la cadena, fins i tot aconseguint pics d’audiència sorprenents amb els seus episodis durant la novena temporada de la ficció catalana. Des de 3Cat també han remenat l’arxiu per trobar com eren els actors i actrius protagonistes del Comsi fa una dècada.
Entre els noms hi ha els personatges principals com l’actor Marc Cartes, que fa molts anys que forma part de la col·lecció de sèries i ficcions catalanes com Laberint d’ombres o El cor de la ciutat. També apareixen els actors protagonistes com Eduard Farelo (Miquel), Roger Coma (Iván), Biel Duran (Quique), Nausicaa Bonnín (Foix), Mar Ulldemolins (Itziar) i Rosa Boladeras (Empar).
Tot plegat, una forma visual de veure com ha passat el temps i com els actors i actrius van passant pels projectes de TV3 acompanyant els fidels teleespectadors de la casa.