El archivo de TV3 es una máquina perfecta para rebuscar y encontrar joyas del audiovisual. La cantera de actores y actrices de la televisión pública catalana es amplia y, a menudo, es sencillo intentar encontrar en qué producción han salido antes los intérpretes que forman parte de las series diarias de la casa o que se han incorporado para hacer alguna escena concreta. Un particular y divertido ‘quién es quién’ que desde 3Cat han intentado replicar mostrando cómo eran los actores y actrices de la casa hace una década. Se trata de una nueva tendencia que ha comenzado a hacerse viral este 2026 en las redes sociales que consiste en mostrar imágenes de personas o de las cosas que hacían en el año 2016, hace apenas diez años.

Así han cambiado los actores y actrices de TV3

Esta tendencia, como le llaman en las redes, o tendencia viral, ayuda a recuperar cómo han cambiado las caras de los protagonistas de las series y películas de TV3 en los últimos 10 años. Muchos de ellos mantienen las mismas expresiones, pero hay otros que en esta década han hecho un cambio sustancial. En uno de los carruseles que han publicado desde las redes de 3Cat se puede ver una selección de intérpretes, como es el caso de Sara Espígul, que interpreta desde hace muchos años el papel de Cèlia en Com si fos ahir. También interpretó a Sílvia en la serie Nit i dia y a Sandra en El crac. Además, ha pasado por otros grandes títulos como El cor de la ciutat o Kubala, Moreno i Manchón.

El actor Albert Salazar también forma parte de este recopilatorio y nos enseña cómo el joven actor ha cambiado sus facciones, sobre todo con su último papel en la serie Jo mai mai, donde ha hecho de monitor de la casa de colonias.

La actriz y cantante Paula Malia, que esta temporada se ha incorporado como una de las protagonistas de la nueva sitcom de 3Cat, La casa nostra, también ha cambiado bastante en los últimos diez años. Los espectadores también la pueden recordar por su papel en la serie El crac.

El Adrian Grösser, que también se ha estrenado este año en La casa nostra, forma parte del grupo de los peripatéticos. El actor fue uno de los protagonistas de la serie Merlí, pero también ha pasado por Cites y L’última nit del karaoke. Su compañero de piso en La casa nostra es el actor Marc Rius que también forma parte del archivo de la televisión catalana con proyectos como El retaule del flautista, Olor de colònia, Cites o Vilafranca.

Carlota Olcina ya es una habitual de TV3 y aunque hace unas temporadas que se ha incorporado al grupo del Reina Sibil·la con su papel de Cristina en Com si fos ahir, los espectadores la pueden encontrar en series como Laberint d’ombres, Nit i dia o El cor de la ciutat.

En este recopilatorio entran otras actrices de La casa nostra como Betsy Túrnez y Llum Barrera, que también tienen cierta experiencia en TV3. La primera ha pasado por proyectos como Com si fos ahir o Benvinguts a la família. Barrera también ha aparecido en la pantalla pequeña en Vintage o De bon humor.

¿Cómo han cambiado los protagonistas de ‘Com si fos ahir’?

Si hay un producto que indiscutiblemente triunfa en TV3, este es Com si fos ahir. Las peripecias diarias del grupo de boomers continúan funcionando dentro del engranaje de la cadena, incluso consiguiendo picos de audiencia sorprendentes con sus episodios durante la novena temporada de la ficción catalana. Desde 3Cat también han rebuscado en el archivo para encontrar cómo eran los actores y actrices protagonistas del Comsi hace una década.

Entre los nombres están los personajes principales como el actor Marc Cartes, que hace muchos años que forma parte de la colección de series y ficciones catalanas como Laberint d’ombres o El cor de la ciutat. También aparecen los actores protagonistas como Eduard Farelo (Miquel), Roger Coma (Iván), Biel Duran (Quique), Nausicaa Bonnín (Foix), Mar Ulldemolins (Itziar) y Rosa Boladeras (Empar).

En conjunto, una forma visual de ver cómo ha pasado el tiempo y cómo los actores y actrices van pasando por los proyectos de TV3 acompañando a los fieles teleespectadores de la casa.