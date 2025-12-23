Ultimàtum d’ERC a Illa: sense finançament “no hi haurà pressupostos”

La metxa del pacte d’investidura amb ERC que va portar Salvador Illa a la Generalitat està pràcticament esgotada. El portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, ha alertat que el gener del 2026 serà “el mes definitiu” pel que fa als principals acords que van concretar amb els socialistes, especialment el finançament singular. Després que el cap de l’executiu hagi deixat caure, en la compareixença posterior al darrer consell executiu del curs, que “al gener passant coses” pel que fa a la reforma del model fiscal, Albert hi ha llançat un “ultimàtum” de cara a l’inici del curs. Si no es concreta el nou sistema, ha etzibat, “no hi haurà pressupostos”; fet que condemnaria el Govern a viure un segon curs consecutiu amb comptes prorrogats.
Albert ha comparat la situació amb la del principi del 2025, quan la manca d’avenços en les mesures pactades amb Illa van fer caure els comptes, i van obligar a una pròrroga que finalment s’ha completat amb tres pedaços en forma de suplements de crèdit. En aquest sentit, “si no s’avança” en l’establiment del finançament singular, “serà pràcticament impossible que ERC doni suport a cap mena de pressupost”. Vista l’absència d’aquestes passes endavant, el portaveu ha acusat el Govern d’haver mantingut “una línia d’inacció”; tot reblant que “els problemes de les persones que viuen en aquest país no poden esperar al Govern per resoldre’s”. S’ha atribuït, així, els avenços del primer any complet de l’executiu monocolor. “Si no hagués estat pel lideratge i l’ambició d’ERC”, ha insistit, “ben poca cosa hauria fet”.
Illa reconeix la manca de suports
Aquest ultimàtum d’ERC ha arribat poc després que el president hagi anunciat una nova pròrroga pressupostària, atès que començarà l’any sense uns comptes operatius. En la roda de premsa posterior al consell executiu, Illa ha assegurat que “el Govern es deixarà literalment la pell per tenir uns pressupostos per a Catalunya”. No ha concretat cap data per llançar la llei central de la legislatura, si bé els ha vinculat al finançament, i espera moviment en les converses amb la Moncloa en les primeres setmanes del curs. “Al gener passaran coses”, ha reblat.
En la mateixa compareixença, Illa ha lamentat que els seus dos socis parlamentaris, ERC i els Comuns, són “terriblement exigents”, si bé s’insta a continuar negociant les normes clau del seu full de ruta de Govern. En resposta a aquesta crítica, Albert ha justificat la posició negociadora dels republicans “perquè el país és molt exigent”.