Problemes d'”agenda” retarden un cop més l’activació de l’empresa mixta de Rodalies

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reconegut que la constitució de l’empresa mixta de Rodalies ha patit nous retards i que no s’ha constituït abans d’acabar l’any, tal com s’havia proposat la Generalitat després de mesos d’endarreriments. En una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Paneque ha explicat que l’empresa es constituirà a principis d’any –sense donar una data concreta ni detallar si parla de setmanes o mesos– per problemes d’”agenda”. Quan es faci efectiva la signatura conjunta de la Generalitat i de l’Estat, a través de Renfe Viajeros, també es coneixeran els noms dels membres del consell d’administració, en el qual Catalunya tindrà majoria i podria elegir cinc dels nou consellers, inclòs el president.
La nova empresa mixta, fruit de l’acord global d’ERC amb Pedro Sánchez per al traspàs integral de Rodalies, permetrà fer una gestió “des de la proximitat i exercir d’una manera més directa tots els treballs, tant en l’àmbit de traspàs com en l’àmbit de la gestió del dia a dia de l’operativa”, explica Paneque. Amb tot, i de la mateixa manera que passa amb el nou model de finançament, les altes expectatives que s’han generat i la lentitud dels tràmits, unides al poc entusiasme del govern espanyol per cedir més autonomia a Catalunya, fan que el procés s’hagi convertit en un ball constant de dates, matisacions i retards. De fet, els primers calendaris els va elaborar la consellera de Territori quan encara estava en mans d’ERC i llavors es pretenia que l’empresa mixta es posés en marxa abans de l’estiu del 2024.
Com serà la nova empresa mixta de Rodalies?
La societat Rodalies Catalunya SA tindrà un capital social inicial de dos milions d’euros, aportats a parts iguals per la Generalitat i pel Grup Renfe, que tindrà el 50,1% de la companyia. Tot i que la Generalitat tindrà majoria al consell, les decisions estratègiques –és a dir, les importants de veritat per al futur del servei– s’hauran de prendre per majoria qualificada i, per tant, requeriran el vistiplau de Renfe. En un principi, la Generalitat havia de tenir la majoria de les accions de l’empresa, però la revolta dels maquinistes de Renfe va obligar a modificar els plans i donar cobertura a la societat a dins del Grup Renfe per garantir les condicions laborals del personal, inclosos els sous i la possibilitat de traslladar-se a altres punts de l’estat.
Queda per veure com afecta aquest nou retard al desplegament de les activitats organitzatives i de gestió que s’havien de posar en marxa al gener, com l’obtenció de llicències i permisos o la identificació i valoració dels recursos necessaris perquè la nova companyia pugui prestar el servei. Els tràmits burocràtics poden retardar fins a un any l’inici de les operacions reals de Rodalies Catalunya SA.
El nou centre de comandament de Rodalies a Barcelona
L’altra pota de la transformació del servei de Rodalies és el futur centre de comandament de Rodalies amb Adif i Renfe a l’estació de França de Barcelona, que en teoria hauria d’entrar en funcionament abans de l’estiu. La seva prioritat serà gestionar les obres de desdoblament de l’R3 i millorar la coordinació entre la Generalitat i les dues empreses per donar resposta a incidències i avaries. La idea és que el centre de control que ara mateix hi ha a l’estació del Clot, també a la capital catalana, es mantingui operatiu.
Paneque ha assegurat que el Govern vol centrar-se a acabar el desdoblament de l’R3. “Ens agradaria poder donar un horitzó temporal per tota l’R3”, defensa la consellera, que malgrat tot reconeix que ara mateix no poden “fixar aquest calendari”, però esperen que el desdoblament no es faci “de manera tan lenta”. L’altre àmbit prioritari és fer obres als túnels del Garraf.
El futur de l’aeroport del Prat
Pel que fa a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat, consellera de Territori ha avançat que encara s’estan acabant les compensacions ambientals que tenen pendents de les obres anteriors: “Estem tancant aquesta fase”, ha dit. Paneque s’ha mostrat convençuda que compliran amb els criteris que demana la Unió Europea per aprovar aquesta nova ampliació. “Estem convençuts que es donarà compliment a les exigències europees perquè són les màximes que hem pogut adequar respecte a aquesta ampliació”, ha dit.
Preguntada per la governança de la infraestructura, ha admès que la participació que té ara mateix la Generalitat en les decisions sobre el futur de l’aeroport és “menor”. “Pensem que això s’ha d’ampliar, hi ha marge legal per poder-ho fer i amb això estem treballant i esperem que el primer trimestre del 2026 també puguem tenir notícies al respecte”, ha concretat. La proposta serà “concreta”, “possible” i “factible”, i la treballaran tant amb ERC i els Comuns com amb el Ministeri de Transports i Aena.