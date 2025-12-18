Els grafitis són un maldecap per a Renfe, que any rere any gasta milions d’euros en netejar les pintades dels trens de Rodalies i buscar alternatives per als combois que queden fora de servei. Segons el portaveu institucional de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona, enguany la companyia ja acumula una factura de gairebé 6,7 milions d’euros. És a dir, els grafitis costen 20.000 euros diaris a Renfe. La part positiva és que, fins al 30 de novembre, s’han registrat entre un 25% i un 30% menys d’actes vandàlics (887) que l’any passat gràcies al reforç de la seguretat en punts de la xarxa identificats com a crítics. Bona part de les pintades es produeixen en els punts on s’estacionen els trens i en tres estacions: Montcada Bifurcació, l’Estació de França i l’Hospitalet.
Carmona recorda que els grafitis no només suposen un cost econòmic per a la companyia i, en última instància, per a la Generalitat, que és qui paga el servei. “Aquest tipus de vandalisme ens afecta a tots perquè té un cost social amb supressions de trens, retards o incomoditat a l’hora de viatjar“, explica el portaveu institucional en una visita a la base de manteniment que Renfe té a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). “El millor grafit que pot tenir un tren és el vinilat de Rodalies de Catalunya”, ha afirmat Carmona. “És el que volem i desitgem pels 272 trens que circulen per Catalunya”.
Una lluita de fons amb un cost elevat
Fa temps que Renfe intenta evitar per tots els mitjans que els grafiters puguin entrar a les seves instal·lacions per vandalitzar els trens. Els seus equips de seguretat utilitzen drons, càmeres de videovigilància i unitats canines per rastrejar-los i localitzar-los. L’objectiu no només és enxampar-los in fraganti, sinó també foragitar-los abans que puguin pintar els trens. Els drons disposen d’un sistema de llums per il·luminar els grafiters per fer evident que han estat localitzats i que la policia o la seguretat privada ja van de camí per interceptar-los. Les estacions de Renfe també disposen de càmeres gestionades per intel·ligència artificial que, davant qualsevol moviment sospitós, avisen directament els vigilants de seguretat.
La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha reconegut que els grafitis són un problema de “primer ordre” per al Departament de Territori i ha assegurat que el Govern no es queda de braços plegats. El Parlament està tramitant un augment de les sancions vinculades al vandalisme de trens amb multes que podrien arribar fins als 90.000 euros. López ha avançat que el tràmit hauria de ser “relativament ràpid” perquè “tothom li està donant importància”, ha celebrat. “Volem traslladar un missatge de tolerància zero en relació amb els grafitis”. Territori recorda que la inversió en seguretat supera els 20 milions d’euros.