Renfe compra drons per vigilar grafiters i lladres

Renfe ha licitat un nou sistema de seguretat amb drons per vigilar grafiters i lladres a les estacions de tren que opera a Catalunya. El servei, que costarà 3,5 milions d’euros, serà gestionat per Unitats Mòbils Aèries (UMAS) i preveu gairebé 77.000 hores de vol durant la durada del contracte. L’operador vol complementar el seu sistema de seguretat actual amb vigilància aèria per facilitar la identificació de lladres i grafiters i espera que tingui un efecte dissuasiu.

El nou sistema es farà servir a estacions d’arreu del país –com les de Sant Vicenç de Calders, l’Hospitalet, Manresa, Blanes, Maçanet, Mataró o Granollers Centre– i també a la base de manteniment de Renfe a Can Tunis o el taller central de reparacions de Vilanova i la Geltrú.

Les UMAS disposaran de càmeres de gravació permanent per identificar i avaluar les situacions de risc i donar una resposta ràpida i adequada a cada amenaça. Els drons estan equipats amb tecnologia que permet identificar persones i llegir plaques de matrícula de vehicles de qualsevol condició de visibilitat, fins i tot les més adverses. Durant les patrulles nocturnes, els drons faran servir càmeres tèrmiques.

Les noves unitats de vigilància seran operades per pilots que podran actuar com a vigilants de seguretat i disposaran de tot l’equipament necessari per operar de manera continuada durant tot el dia sempre que faci falta. Els drons també poden sobrevolar zones pròximes a edificis gràcies a la seva baixa emissió acústica.

Renfe compra un centenar de nous trens per Rodalies

Fa uns dies Renfe va anunciar la compra d’un centenar de nous trens per al servei de Rodalies per uns 850 milions d’euros. L’operador ha tancat un acord amb Alstom, Stadler i CAF per al subministrament dels combois, que tindran un 20% més de capacitat –fins a les 900 places– i “permetran augmentar la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei”.

El nou contracte de compra s’ha venut des de Madrid com la prova que Renfe i el govern espanyol no marginen Catalunya. “No hi ha oblit ni abandonament a Catalunya”, va dir la ministra de Transports, Raquel Sánchez. “Estem escometent i planificant enormes inversions a Catalunya, els treballs estan avançant i són apreciables, abusar de victimisme infundat com fan alguns alimenta artificialment un relat que no s’ajusta a la realitat”.