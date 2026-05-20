El Parlament ha aprovat la Proposició de llei de per modificar el règim sancionador de la Llei ferroviària, que triplicarà les sancions per conductes que destrueixin, deteriorin i alterin la infraestructura i els trens, com els grafits, amb multes de fins a 900.000 euros, si la infracció és molt greus. El nou text, a més, diferencia entre infraccions greus i molt greus. La modificació del règim sancionador ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups excepte de Comuns i la CUP, que hi han votat en contra. El ple ha rebutjat les esmenes que havien presentat aquests dos grups i, en canvi, han prosperat les esmenes transaccionals i l’articulat presentades per PSC-Units i per Junts per Catalunya.
La modificació triplica les sancions que fins ara tipificava la llei, de manera que passaran a ser una advertència o una multa de fins a 18.000 euros per a les lleus; d’una multa entre 18.001 i 90.000 euros per a les greus, i entre 90.001 i 900.000 euros per a les molt greus. Així, destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o instal·lació de la via fèrria, dels seus elements funcionals o, en general, de qualsevol element del servei, inclòs tot el material rodant si aquests es considerarà una infracció greu. En canvi, els grafitis a la infraestructura o al material rodant que “comportin el seu deslluïment i que requereixin la parada total o parcial” del servei es consideraran molt greus.
Una desena de detinguts per provocar danys per valor de 377.000 euros
El passat mes d’abril, els Mossos d’Esquadra van detenir deu persones i en van denunciar penalment nou més per fer grafitis en trens i provocar danys per valor de 377.000 euros. La investigació, que va culminar el 16 d’abril amb les detencions de les persones a Barcelona, va permetre resoldre fins a 115 delictes vinculats a desperfectes per grafitis en infraestructures ferroviàries a Catalunya. A més, la majoria dels implicats en aquesta investigació de la Policia de la Generalitat són persones multireincidents amb antecedents per danys vinculats a pintades de grafitis o delictes contra el patrimoni.
Catalunya va destinar més d’11 milions per netejar grafitis l’any 2023
La iniciativa alerta a l’exposició de motius que, segons dades de Renfe, el 2023 la neteja de grafits en trens va costar a Catalunya 11,6 milions d’euros, és a dir, 32.000 euros diaris. En el mateix període, es van registrar més de 2.300 intrusions de grafiters en instal·lacions ferroviàries i es van invertir 7.500 hores de treball per eliminar pintades que cobrien més de 70.000 metres quadrats de superfície de trens.
El text ha arribat al debat final aquest dimecres set mesos després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés la presentació de la proposició de llei per augmentar les multes per grafits en trens: “Això de pintar els trens s’ha acabat”, va subratllar. La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per la seva banda, va defensar que el canvi normatiu permetrà endurir els càstigs contra aquestes persones incíviques i posar fi a la “impunitat” dels autors d’aquests actes.