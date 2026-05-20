El Parlamento ha aprobado la Proposición de ley para modificar el régimen sancionador de la Ley ferroviaria, que triplicará las sanciones por conductas que destruyan, deterioren y alteren la infraestructura y los trenes, como los grafitis, con multas de hasta 900.000 euros, si la infracción es muy grave. El nuevo texto, además, diferencia entre infracciones graves y muy graves. La modificación del régimen sancionador ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto de Comuns y la CUP, que han votado en contra. El pleno ha rechazado las enmiendas que habían presentado estos dos grupos y, en cambio, han prosperado las enmiendas transaccionales y el articulado presentados por PSC-Units y por Junts per Catalunya.

La modificación triplica las sanciones que hasta ahora tipificaba la ley, de modo que pasarán a ser una advertencia o una multa de hasta 18.000 euros para las leves; una multa entre 18.001 y 90.000 euros para las graves, y entre 90.001 y 900.000 euros para las muy graves. Así, destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la vía férrea, de sus elementos funcionales o, en general, de cualquier elemento del servicio, incluido todo el material rodante, se considerará una infracción grave. En cambio, los grafitis en la infraestructura o en el material rodante que «comporten su deslucimiento y que requieran la parada total o parcial» del servicio se considerarán muy graves.

Una decena de detenidos por provocar daños por valor de 377.000 euros

El pasado mes de abril, los Mossos d’Esquadra detuvieron a diez personas y denunciaron penalmente a nueve más por hacer grafitis en trenes y provocar daños por valor de 377.000 euros. La investigación, que culminó el 16 de abril con las detenciones de las personas en Barcelona, permitió resolver hasta 115 delitos vinculados a desperfectos por grafitis en infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Además, la mayoría de los implicados en esta investigación de la Policía de la Generalitat son personas multirreincidentes con antecedentes por daños vinculados a pintadas de grafitis o delitos contra el patrimonio.

Un operario de Renfe limpia grafitis en un tren en la base de mantenimiento de Cornellà / ACN

Cataluña destinó más de 11 millones para limpiar grafitis en 2023

La iniciativa alerta en la exposición de motivos que, según datos de Renfe, en 2023 la limpieza de grafitis en trenes costó a Cataluña 11,6 millones de euros, es decir, 32.000 euros diarios. En el mismo período, se registraron más de 2.300 intrusiones de grafiteros en instalaciones ferroviarias y se invirtieron 7.500 horas de trabajo para eliminar pintadas que cubrían más de 70.000 metros cuadrados de superficie de trenes.

El texto ha llegado al debate final este miércoles siete meses después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciara la presentación de la proposición de ley para aumentar las multas por grafitis en trenes: «Esto de pintar los trenes se ha terminado», subrayó. La consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, por su parte, defendió que el cambio normativo permitirá endurecer los castigos contra estas personas incívicas y poner fin a la “impunidad” de los autores de estos actos.