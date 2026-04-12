El Govern busca endurir la lluita contra els grafiters i ho fa augmentat fins a 900.000 euros l’import de les multes pel vandalisme que afecti el servei del transport públic. Així doncs, la lluita contra els grafiters en instal·lacions ferroviàries fa un pas endavant i en la nova proposició de llei que busquen impulsar els socialistes es detalla que el vandalisme contra les infraestructures gestionades per Rodalies de Catalunya s’han convertit en els darrers anys en un problema “tan visible com preocupant”.
Des de Renfe destaquen que la neteja dels trens que havien patit grafits va costar més d’11 milions i mig d’euros només durant l’any 2023, una xifra que equival a 32.000 euros cada dia. Segons la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, el canvi normatiu permetrà endurir els càstigs contra aquestes persones incíviques i posar fi a la “impunitat” dels autors d’aquests actes.
Augmentar la pressió sobre els ‘incivics’
Els socialistes plantegen modificar el règim sancionador de la llei 4/2006 i modificar les multes relatives a les infraccions que es cometin sobre trens i altre material rodant, i considerar com a “infraccions greus” aquells actes que “destrueixin deteriorin, alterin o modifiquin qualsevol obra o instal·lació de la via fèrria, dels seus elements funcionals o de qualsevol element del servei, inclòs tot el material rodant”. El nou règim de multes farà que les infraccions greus, on s’inclourà les pintades suposaran multes d’entre 18.000 i 90.000 euros, mentre que les activitats considerades molt greus es mouran en la forquilla d’entre els 90.000 i els 900.000 euros. Pel que fa a les sancions considerades com a lleus seran sancionades amb una advertència, una multa de fins a 18.000 euros o una sanció que consti d’ambdues.