Rodalies és una de les grans assignatures pendents del govern espanyol amb Catalunya. Un greuge que es produeix any rere any i que va sumar una nova afectació pels usuaris després del retard de l’entrega dels nous trens de Rodalies. Un retard en l’entrega que segons el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern de l’Estat espanyol, Óscar Puente, és culpa del fabricador dels trens, Alstom, de qui ha assegurat que “deu una explicació a la societat catalana” pel retard en el lliurament de combois de Rodalies. En una entrevista feta a El Periódico i recollida per Europa Press Puente ha assenyalat l’empresa constructora assegurant que van triar Alstom “perquè fabrica a Catalunya per als trens que anaven a venir a Rodalies. Jo ho sento, però una explicació per la seva part seria digna d’agrair”.
El ministre espanyol ha aprofitat per destacar que els nous combois es van comprar en els primers mesos del govern de Sánchez, un govern dels socialistes que complirà vuit anys de mandat. Puente, que s’ha espolsat la responsabilitat i ha carregat contra l’empresa constructora, ha afegit que s’espera que els nous trens de Rodalies arribin a Catalunya a principis de l’any que ve. “El retard és una barbaritat. Si haguessin complert, estarien per 70 lliurats dels 111 trens del contracte”, ha afegit.
Renovar Rodalies
Puente també ha volgut parlar sobre el canvi que s’està produint a Rodalies, ja que assegura que es viu una millora de la coordinació entre Adif, Renfe i la nova empresa mixta de Rodalies. En paral·lel, però, el ministre espanyol ha lamentat que l’estat de la xarxa ferroviària catalana és molt crític i ha posat d’exemple la tala d’arbres, perquè s’han hagut de talar “més de 17.000 arbres que estaven caient en les vies” i, segons Puente, el cost d’aquesta tala, 186 milions, l’assumirà el ministeri espanyol.