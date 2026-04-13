Rodalies es una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno español con Cataluña. Un agravio que se produce año tras año y que sumó una nueva afectación para los usuarios tras el retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies. Un retraso en la entrega que, según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno del Estado español, Óscar Puente, es culpa del fabricante de los trenes, Alstom, de quien ha asegurado que «debe una explicación a la sociedad catalana» por el retraso en la entrega de los trenes de Rodalies. En una entrevista realizada en El Periódico y recogida por Europa Press, Puente ha señalado a la empresa constructora asegurando que eligieron Alstom «porque fabrica en Cataluña para los trenes que iban a venir a Rodalies. Lo siento, pero una explicación por su parte sería digna de agradecer».

El ministro español ha aprovechado para destacar que los nuevos trenes se compraron en los primeros meses del gobierno de Sánchez, un gobierno de los socialistas que cumplirá ocho años de mandato. Puente, que ha evitado la responsabilidad y ha cargado contra la empresa constructora, ha añadido que se espera que los nuevos trenes de Rodalies lleguen a Cataluña a principios del próximo año. «El retraso es una barbaridad. Si hubieran cumplido, estarían por 70 entregados de los 111 trenes del contrato», ha añadido.

Visión frontal de uno de los nuevos trenes de Rodalies que entrarán en circulación en 2026 | Albert Hernàndez (ACN)

Renovar Rodalies

Puente también ha querido hablar sobre el cambio que se está produciendo en Rodalies, ya que asegura que se vive una mejora de la coordinación entre Adif, Renfe y la nueva empresa mixta de Rodalies. En paralelo, sin embargo, el ministro español ha lamentado que el estado de la red ferroviaria catalana es muy crítico y ha puesto de ejemplo la tala de árboles, porque se han tenido que talar «más de 17,000 árboles que estaban cayendo en las vías» y, según Puente, el costo de esta tala, 186 millones, lo asumirá el ministerio español.