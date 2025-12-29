Problemas de «agenda» retrasan nuevamente la activación de la empresa mixta de Rodalies

La consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha reconocido que la constitución de la empresa mixta de Rodalies ha sufrido nuevos retrasos y que no se ha constituido antes de finalizar el año, tal como se había propuesto la Generalitat tras meses de retrasos. En una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Paneque ha explicado que la empresa se constituirá a principios de año –sin dar una fecha concreta ni detallar si habla de semanas o meses– por problemas de «agenda». Cuando se haga efectiva la firma conjunta de la Generalitat y del Estado, a través de Renfe Viajeros, también se conocerán los nombres de los miembros del consejo de administración, en el cual Cataluña tendrá mayoría y podría elegir cinco de los nueve consejeros, incluido el presidente.

La nueva empresa mixta, fruto del acuerdo global de ERC con Pedro Sánchez para el traspaso integral de Rodalies, permitirá hacer una gestión “desde la proximidad y ejercer de una manera más directa todos los trabajos, tanto en el ámbito de traspaso como en el ámbito de la gestión del día a día de la operativa”, explica Paneque. Con todo, y de la misma manera que ocurre con el nuevo modelo de financiación, las altas expectativas que se han generado y la lentitud de los trámites, unidas al poco entusiasmo del gobierno español por ceder más autonomía a Cataluña, hacen que el proceso se haya convertido en un constante baile de fechas, matices y retrasos. De hecho, los primeros calendarios los elaboró la consejera de Territorio cuando aún estaba en manos de ERC y entonces se pretendía que la empresa mixta se pusiera en marcha antes del verano de 2024.

¿Cómo será la nueva empresa mixta de Rodalies?

La sociedad Rodalies Catalunya SA tendrá un capital social inicial de dos millones de euros, aportados a partes iguales por la Generalitat y por el Grupo Renfe, que tendrá el 50,1% de la compañía. Aunque la Generalitat tendrá mayoría en el consejo, las decisiones estratégicas –es decir, las importantes de verdad para el futuro del servicio– deberán tomarse por mayoría calificada y, por tanto, requerirán el visto bueno de Renfe. En un principio, la Generalitat debía tener la mayoría de las acciones de la empresa, pero la revuelta de los maquinistas de Renfe obligó a modificar los planes y dar cobertura a la sociedad dentro del Grupo Renfe para garantizar las condiciones laborales del personal, incluidos los salarios y la posibilidad de trasladarse a otros puntos del estado.

Obras en la estación de la R3 de Parets del Vallès (Vallès Oriental) / ACN

Queda por ver cómo afecta este nuevo retraso al despliegue de las actividades organizativas y de gestión que debían ponerse en marcha en enero, como la obtención de licencias y permisos o la identificación y valoración de los recursos necesarios para que la nueva compañía pueda prestar el servicio. Los trámites burocráticos pueden retrasar hasta un año el inicio de las operaciones reales de Rodalies Catalunya SA.

El nuevo centro de mando de Rodalies en Barcelona

La otra pata de la transformación del servicio de Rodalies es el futuro centro de mando de Rodalies con Adif y Renfe en la estación de Francia de Barcelona, que en teoría debería entrar en funcionamiento antes del verano. Su prioridad será gestionar las obras de desdoblamiento de la R3 y mejorar la coordinación entre la Generalitat y las dos empresas para dar respuesta a incidencias y averías. La idea es que el centro de control que actualmente se encuentra en la estación del Clot, también en la capital catalana, se mantenga operativo.

Paneque ha asegurado que el Gobierno quiere centrarse en acabar el desdoblamiento de la R3. “Nos gustaría poder dar un horizonte temporal para toda la R3”, defiende la consejera, que sin embargo reconoce que ahora mismo no pueden “fijar ese calendario”, pero esperan que el desdoblamiento no se haga “de manera tan lenta”. El otro ámbito prioritario es realizar obras en los túneles del Garraf.

Un avión despegando en el aeropuerto del Prat en una imagen de archivo / Àlex Recolons (ACN)

El futuro del aeropuerto del Prat

En cuanto a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, la consejera de Territorio ha avanzado que aún se están finalizando las compensaciones ambientales que tienen pendientes de las obras anteriores: “Estamos cerrando esta fase”, ha dicho. Paneque se ha mostrado convencida de que cumplirán con los criterios que pide la Unión Europea para aprobar esta nueva ampliación. “Estamos convencidos de que se dará cumplimiento a las exigencias europeas porque son las máximas que hemos podido adecuar respecto a esta ampliación”, ha dicho.

Preguntada por la gobernanza de la infraestructura, ha admitido que la participación que tiene ahora mismo la Generalitat en las decisiones sobre el futuro del aeropuerto es “menor”. “Pensamos que esto se debe ampliar, hay margen legal para poder hacerlo y en eso estamos trabajando y esperamos que el primer trimestre de 2026 también podamos tener noticias al respecto”, ha concretado. La propuesta será “concreta”, “posible” y “factible”, y la trabajarán tanto con ERC y los Comunes como con el Ministerio de Transportes y Aena.