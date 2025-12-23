Ultimátum de ERC a Illa: sin financiación «no habrá presupuestos»

La mecha del pacto de investidura con ERC que llevó a Salvador Illa a la Generalitat está prácticamente agotada. El portavoz de los republicanos en el Parlamento, Jordi Albert, ha advertido que enero de 2026 será «el mes definitivo» en cuanto a los principales acuerdos que concretaron con los socialistas, especialmente la financiación singular. Tras que el jefe del ejecutivo haya dejado caer, en la comparecencia posterior al último consejo ejecutivo del curso, que «en enero pasarán cosas» respecto a la reforma del modelo fiscal, Albert ha lanzado un «ultimátum» de cara al inicio del curso. Si no se concreta el nuevo sistema, ha espetado, «no habrá presupuestos»; lo que condenaría al Gobierno a vivir un segundo curso consecutivo con cuentas prorrogadas.

Albert ha comparado la situación con la del principio de 2025, cuando la falta de avances en las medidas pactadas con Illa hicieron caer las cuentas, y obligaron a una prórroga que finalmente se ha completado con tres parches en forma de suplementos de crédito. En este sentido, «si no se avanza» en el establecimiento de la financiación singular, «será prácticamente imposible que ERC apoye cualquier tipo de presupuesto». Vista la ausencia de estos pasos adelante, el portavoz ha acusado al Gobierno de haber mantenido «una línea de inacción»; remarcando que «los problemas de las personas que viven en este país no pueden esperar al Gobierno para resolverse». Se ha atribuido, así, los avances del primer año completo del ejecutivo monocolor. «Si no hubiera sido por el liderazgo y la ambición de ERC», ha insistido, «poca cosa se habría hecho».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de presentación de la resolución de la primera convocatoria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 / Jordi Bedmar

Illa reconoce la falta de apoyos

Este ultimátum de ERC ha llegado poco después de que el presidente haya anunciado una nueva prórroga presupuestaria, dado que comenzará el año sin unas cuentas operativas. En la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo, Illa ha asegurado que «el Gobierno se dejará literalmente la piel para tener unos presupuestos para Cataluña». No ha concretado ninguna fecha para lanzar la ley central de la legislatura, aunque los ha vinculado a la financiación, y espera movimiento en las conversaciones con la Moncloa en las primeras semanas del curso. «En enero pasarán cosas», ha remarcado.

En la misma comparecencia, Illa ha lamentado que sus dos socios parlamentarios, ERC y los Comunes, son «terriblemente exigentes», aunque insta a continuar negociando las normas clave de su hoja de ruta de Gobierno. En respuesta a esta crítica, Albert ha justificado la posición negociadora de los republicanos «porque el país es muy exigente».