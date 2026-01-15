El Govern redobla la pressió sobre ERC perquè negociï els pressupostos

El Govern veu amb preocupació la falta d’avenços en la negociació dels pressupostos, que estan prorrogats des de fa dos anys i van pel camí del tercer. Ja han passat dues setmanes des de l’inici del 2026 i PSC, ERC i els Comuns encara no han començat les converses formals. Per això en els últims dies el Govern ha posat en marxa una campanya de pressió per forçar els seus socis a asseure’s a parlar tot i saber que hi ha diverses carpetes pendents de tancar, com la recaptació de l’IRPF o les sancions als propietaris que incompleixin la llei d’habitatge.
Després que dimarts la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, assegurés que l’executiu català ja ha complert amb ERC i que no hi ha excuses per no negociar, aquest dijous ha estat la consellera d’Economia, Alícia Romero, qui ha enviat un dard als republicans. En una entrevista a La2Cat i Radio 4, Romero ha assegurat que ERC ja sabia que era “inviable” que Catalunya pogués recaptar l’IRPF aquest mateix 2026 –i, així i tot, el PSC va acceptar incloure-ho a l’acord d’investidura d’Illa– i ha demanat no “generar falses expectatives” sobre un traspàs que s’haurà d’aplicar de manera progressiva, ara amb el 2028 o el 2029 com a l’horitzó més pròxim.
Les reticències del PSOE a cedir la gestió dels impostos
Les negociacions d’ERC i el PSOE s’han limitat a esbossar les línies mestres del nou model de finançament perquè ni els socialistes ni el Ministeri d’Hisenda volen parlar de la gestió i recaptació dels impostos, almenys mentre María Jesús Montero estigui al govern espanyol. La proposta de nou finançament ja ha aixecat massa polseguera entre les comunitats del PP i Pedro Sánchez tem que encetar el meló de la recaptació dels impostos sigui un obstacle afegit en un any en el qual hi ha eleccions a l’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia, governades actualment pel PP i que poden suposar un impuls decisiu en la cursa d’Alberto Núñez Feijóo cap a la Moncloa.
El problema és que ERC també es juga molt amb el nou finançament i Oriol Junqueras sap que la finestra d’oportunitat per aconseguir la gestió dels impostos és petita. Si els republicans cedeixen i s’obren a negociar els pressupostos sense haver-ho tancat abans, el PSOE deixarà de tenir incentius per fer noves concessions a un any i mig de les eleccions espanyoles. Amb tot, des del Govern, que ha fet seva la reivindicació de recaptar els impostos, però demana més temps per dotar de múscul l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), confia que hi pugui haver avenços en les pròximes setmanes. Romero espera començar les converses “aviat”, quan els Comuns creguin que “s’han complert els acords també dels suplements i de l’any 2025, i quan ERC tingui la garantia que es modificarà la llei per gestionar l’IRPF”.
No tenir nou finançament, un “fracàs absolut”
La consellera d’Economia també ha advertit que seria un “fracàs absolut” si finalment no s’aprova el nou model de finançament, caducat des del 2014. La negativa del PP a negociar el nou model i les reticències de Junts a donar suport a una carpeta que lidera ERC posen en dubte el futur de la proposta, tot i que Romero ha remarcat que ara mateix només s’ha posat sobre la taula “l’esquelet” i que hi ha marge per fer “millores”. La consellera ha insistit que Catalunya necessita els gairebé 4.700 milions addicionals que rebria amb el nou model. “En aquests moments, les comunitats que estem infrafinançades necessitem aquests recursos”, ha avisat. Romero també ha recordat que un estudi de la Sindicatura de Comptes estima que “entre el 27% i 39%” del deute de la Generalitat dels darrers 20 anys estava relacionat amb l’infrafinançament.