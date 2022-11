Impulsem Penedès arrenca com a partit amb 12 candidatures per a les municipals

Impulsem Penedès, el partit de la vegueria penedesenca, s’ha constituït oficialment com a nou partit de cara a les eleccions municipals del maig del 2023, després que aquest dissabte celebrés el seu congrés fundacional i quan ja té dotze candidatures acordades. El nou partit ha aprovat aquest dissabte la nova executiva i les seves ponències ideològiques en un acte celebrat a Sant Jaume dels Domenys, amb una participació de setanta membres.

La majoria dels fundadors d’Impulsem Penedès tenen el seu origen en Convergència, desencisats amb les sigles dels grans partits. “Tots han passat del Penedès i s’ha demostrat que no ens defensa ningú”, ha assegurat l’alcalde de Cunit i president del partit, Jaume Casañas. Amb tot, Impulsem el Penedès neix deixant la porta oberta a signar coalicions amb Junts i el PDeCAT: “Analitzarem tots els escenaris”. Casañas sosté que cal una formació genuïnament penedesenca per acabar amb el “maltractament” que viuen l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, “davant una pressió metropolitana brutal”. De fet, el Baix Penedès és la comarca amb menys renda per càpita del país, mentre que el Penedès és una de les vegueries que reben menys inversió de la Generalitat en proporció a la seva població.

Fotografia de família del congrés fundacional d’Impulsem el Penedès Data de publicació: dissabte 12 de novembre del 2022, 14:17 Localització: Sant Jaume dels Domenys Autor: Gemma Sánchez

Deu projeccions innegociables

Com a base fundacional, Impulsem Penedès fins a 10 projeccions que consideren innegociables anomenat Decàleg Penedès 2030. De fet, el seu president i el principal impulsor del projecte, Jaume Casañas, assegura que de cara a possibles aliances amb els partits consideren aquestes propostes intocables.

1- Autogovern : Desplegar la llei de vegueries perquè el Penedès tingui el seu govern regional. A més, Impulsem vol el desplegament total de la Delegació del Govern per tota la vegueria

: Desplegar la llei de vegueries perquè el Penedès tingui el seu govern regional. A més, Impulsem vol el desplegament total de la Delegació del Govern per tota la vegueria 2- Economia : Garantir el relleu generacional del primer sector, així com un pla de reindustralització per a la vegueria, ja que en els últims anys el Penedès ha sofert la marxa de fàbriques com Bosch, Mahle o la Cristaleria Española. Alhora, volen potenciar IDIADA, que és una empresa multinacional que proporciona serveis de disseny, enginyeria, proves i homologació per a la indústria de l’automòbil.

: Garantir el relleu generacional del primer sector, així com un pla de reindustralització per a la vegueria, ja que en els últims anys el Penedès ha sofert la marxa de fàbriques com Bosch, Mahle o la Cristaleria Española. Alhora, volen potenciar IDIADA, que és una empresa multinacional que proporciona serveis de disseny, enginyeria, proves i homologació per a la indústria de l’automòbil. 3- Turisme : Desenvolupar una política turística per al Penedès més enllà del turisme estiuenc.

: Desenvolupar una política turística per al Penedès més enllà del turisme estiuenc. 4- Transició Ecològica : Rebuig frontal al pla de les línies d’alta tensió (MAT) que el Govern volia fer passar per mig del Penedès. A més, volen impulsar un mapa per situar les instal·lacions de generacions d’energies renovables, així com el foment de les comunitats energètiques i l’autoconsum domèstic.

: Rebuig frontal al pla de les línies d’alta tensió (MAT) que el Govern volia fer passar per mig del Penedès. A més, volen impulsar un mapa per situar les instal·lacions de generacions d’energies renovables, així com el foment de les comunitats energètiques i l’autoconsum domèstic. 5- Territori : Aprovació i implementació del Pla Territorial Parcial del Penedès (PTPP)

: Aprovació i implementació del Pla Territorial Parcial del Penedès (PTPP) 6- Mobilitat : Es tracta d’una de les grans reivindicacions del Penedès des de fa anys: la gratuïtat de la C-32 dins del triangle penedesenc.Aposten per un baixador TAV i intermodal de transport públic de Vilafranca, i fer arribar les Rodalies Tarragona a Vilafranca i Vilanova. A més, volen la creació de l’ATM Penedès, i incorporar el Bus exprés entre les quatre capitals penedesenques (Vilanova, Vilafranca, Igualada i El Vendrell). Alhora, veuen amb bons ulls l’eix ferroviari Cervera-Igualada-Martorell.

: Es tracta d’una de les grans reivindicacions del Penedès des de fa anys: la gratuïtat de la C-32 dins del triangle penedesenc.Aposten per un baixador TAV i intermodal de transport públic de Vilafranca, i fer arribar les Rodalies Tarragona a Vilafranca i Vilanova. A més, volen la creació de l’ATM Penedès, i incorporar el Bus exprés entre les quatre capitals penedesenques (Vilanova, Vilafranca, Igualada i El Vendrell). Alhora, veuen amb bons ulls l’eix ferroviari Cervera-Igualada-Martorell. 7- Seguretat : Implementar la Regió Bàsica de la Seguretat de la Vegueria del Penedès, és a dir, dels Mossos. També implementar la Regió Bàsica d’Emergències de la Vegueria del Penedès.

: Implementar la Regió Bàsica de la Seguretat de la Vegueria del Penedès, és a dir, dels Mossos. També implementar la Regió Bàsica d’Emergències de la Vegueria del Penedès. 8- Formació a de les Persones : Creació d’un Campus Universitari del Penedès, així com impulsar la creació de clústers formatius. A més,també volen la potenciació de l’FP Dual als centres Formatius de vegueria.

: Creació d’un Campus Universitari del Penedès, així com impulsar la creació de clústers formatius. A més,també volen la potenciació de l’FP Dual als centres Formatius de vegueria. 9- Cultura : Desplegar una xarxa de museus de la vegueria i potenciar i divulgar la Cultura Popular del Penedès.

: Desplegar una xarxa de museus de la vegueria i potenciar i divulgar la Cultura Popular del Penedès. 10- Salut: Creació de la Regió Sanitària del Penedès i potenciar la disposició d’un hospital de primer nivell per la vegueria.

De moment, dotze candidatures acordades

Pel que fa a l’executiva d’Impulsem Penedès aprovada durant el congrés fundacional, Jaume Casañas ha estat escollit president al costat de Sergi Vallès -alcalde de Torrelles- com a secretari. Xavier Ramos -alcalde de Castellví- és el secretari de política municipal, mentre Sònia Poch -regidora a Mediona- és la secretària d’organització i Jaume Julibert -regidor a Sant Llorenç- és el portaveu.

L’objectiu del partit és tirar endavant candidatures “al màxim nombre de municipis possibles” arreu de les quatre comarques del Penedès. De moment, aquest dissabte n’hi ha acordades dotze. A l’Alt Penedès es presentaran llistes a Castellví de la Marca, Font-rubí, Subirats, Pacs, Sant Llorenç d’Hortons, Torrelles de Foix, Santa Fe i Puigdàlber. En el cas del Baix Penedès, n’hi haurà a Cunit i Sant Jaume dels Domenys, mentre que al Garraf es presentaran a Cubelles i Canyelles. Per ara no hi ha cap llista segura a l’Anoia, tot i que l’executiva dona per fet que hi haurà candidatura a Piera.

Al congrés fundacional hi han assistit, entre altres, els alcaldes de Vilafranca del Penedès, Masquefa, Santa Fe del Penedès, Font-rubí o Canyelles, tots sota les sigles de JxCat a les darreres municipals. També n’ha format part el nou alcaldable de Junts a Vilafranca, i l’alcaldessa de Cubelles, que governa amb un partit independent i havia estat membre de l’executiva comarcal del PDeCAT. Al tram final de la jornada, amb caràcter de convidat, s’hi ha sumat el cap de llista de Junts-Primàries al Vendrell.