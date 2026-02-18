Feia temps que l’alcalde de Cunit (Baix Penedès), el geògraf Jaume Casañas, escalfava a la banda. De fet, se’l podia veure per tot arreu, al Parlament inclòs, reclamant als poders públics que paressin l’orella al país i no centressin la seva activitat en el que defineix com a “Barcelunya”. Aquest dimecres ha fet el pas juntament amb Manel Solé, alcalde de La Granja d’Escarp (El Segrià). Ha estat un dels que han impulsat el manifest “Per un Model de País per Catalunya”, que han presentat conjuntament les formacions polítiuqes Impulsem Lleida i Impulsem el Penedès.
Un document que “reivindica la necessitat d’impulsar un nou model de governança regional que garanteixi l’equilibri, la cohesió i la justícia territorial a tot el país”. El manifest recorda que Catalunya és una nació bastida a través de tots els seus elements i diferències. “Catalunya és una nació mil·lenària que s’ha construït històricament a partir de la complementarietat entre realitats diverses —rurals i urbanes, de costa, plana i muntanya— que han generat fluxos econòmics i socials basats en la solidaritat i la cooperació entre municipis, comarques i regions”, remarquen.
Ara bé, en aquest context alerten que “en les darreres dècades, el país ha entrat en una dinàmica de desequilibri territorial creixent, marcada per un contrast cada vegada més accentuat entre la realitat metropolitana i la resta de Catalunya”. Per això proposen celebrar una “trobada oberta a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que vulguin participar-hi, amb la voluntat de treballar conjuntament en una proposta de model de governança regional per a la Catalunya País”. “Sense Catalunya, Barcelona cau; i sense Barcelona, Catalunya també cau. Sense una visió de país no hi ha futur de país”, subratllen els impulsors. De moment, han creat una marca política batejada com a CatalunyaPaís i amb la “voluntat d’obrir un debat ampli sobre el model administratiu i institucional que necessita el país per afrontar els reptes de futur”.
Àrea Metropolitana i país
Segons el manifest, l’Àrea Metropolitana concentra cada cop més població i recursos, un fenomen que entenen que necessita de “respostes específiques, però que, alhora, no pot derivar en una desconnexió amb la resta del país”. “Defensem que Barcelona és i ha de continuar sent la capital de Catalunya, però alertem que les dinàmiques actuals han generat una manca de comunicació efectiva entre la metròpoli i la resta de Catalunya”, indiquen.
En aquest sentit, consideren que “massa sovint les decisions estratègiques es prenen amb una òptica majoritàriament metropolitana, sense incorporar plenament les necessitats i singularitats de les altres regions”. “L’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d’una eina pròpia de governança que articula els seus municipis i reptes compartits”, exposen. “En canvi, la resta del país no compta amb un instrument equivalent que permeti gestionar de manera coordinada els reptes regionals”, contraposen.
En aquest sentit, reclamen “un model que garanteixi a totes les realitats geogràfiques el mateix grau de capacitat de decisió i governança, evitant qualsevol forma de centralisme polític i promovent criteris de justícia social i, sobretot, justícia territorial. “Catalunya no pot continuar funcionant a dues velocitats. Necessita descentralització, equilibri i cohesió territorial per garantir el seu futur”, assenyalen en el document.