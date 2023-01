La pugna entre turullistes i borrasistes arriba al Penedès pel pacte amb Impulsem

Junts per Catalunya i Impulsem Penedès han tancat un preacord electoral de cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig. La coalició tindrà presència en una quarantena de municipis, com poden ser Cunit, Torrelles de Foix, Castellví de la Marca o Mediona. Tanmateix, dos d’ells poden provocar un xoc frontal amb l’assemblea local de Junts. Són el cas de Cubelles (Garraf) i Piera (Anoia). En els dos casos, hi ha un candidat escollit per la militància de Junts i un altre d’Impulsem. I el rerefons del conflicte és una topada entre turullistes i borrasistes.

Xoc entre turullistes i borrasistes en una reunió clau

El problema es va abordar en una reunió de l’executiva de la vegueria del Penedès fa tres setmanes. Allà, es va aprovar el conveni signat entre els dos partits amb cert malestar per part del sector més afí a Laura Borràs. Fonts que van formar part de la reunió asseguren que el responsable de presentar el document va ser el president de la vegueria, Xavier Vidiella, qui no va entregar el conveni als membres presents a la reunió per por a filtracions. De fet, va llegir el document davant de tots els membres de l’executiva, que van aprovar-lo amb una votació molt ajustada. Els més favorables a l’acord van ser els del sector del secretari general del partit, Jordi Turull, mentre que els menys favorables eren els afins a la presidenta, Laura Borràs.

Cubelles, xoc frontal

El cas més polèmic és el de Cubelles. El seu candidat fins ara, Robert Monzonis, ha estat nomenat com a cap de llista per l’assemblea local de Junts a Cubelles i també va ser presentat com a tal el passat 14 de desembre acompanyat de l’exalcalde de Sitges, Miquel Forns. Monzonis va obtenir dos regidors en les passades eleccions municipals i també és membre del govern del Consell Comarcal del Garraf. D’altra banda, Impulsem té com a candidata l’actual alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, que governa el municipi des del 2015. El sector afí a Jordi Turull de la vegueria del Penedès vol que Fonoll sigui l’alcaldable de Junts i Impulsem, de forma conjunta, amb l’objectiu de “sumar”. Unes paraules, per cert, que també van ser les que va pronunciar l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, en l’obertura del Consell Nacional de Junts d’aquest dissabte a l’Anoia: “Sumar, sumar i sumar“. De fet, Castells sona com a possible alcaldable de Junts a Igualada després de trencar amb el PDeCAT.

Tanmateix, els borrasistes volen respectar l’assemblearisme dels municipis i mantenir Monzonis com a candidat. De fet, es preveu un pols, ja que Monzonis ha seguit insistint en la seva candidatura i ha presentat com a número dos l’exalcaldessa del municipi Mònica Miquel, que va ocupar el càrrec entre el 2011 i 2015 i també va ser diputada al Congrés, però per ICV.

Enmig d’aquest context, fonts d’Impulsem asseguren que la candidata de la coalició serà Rosa Fonoll. Es va presentar a les últimes eleccions sota la marca Unitat Cubellenca, va obtenir 6 regidors i aquests últims quatre anys ha governat amb Esquerra Republicana (2 regidors), els comuns (1). Els grups de l’oposició són el PSC, Junts i Ciutadans, amb dos regidors cadascun, i la CUP, amb un regidor.

Una alta candidata d’Impulsem al Garraf, en aquest cas sense polèmica, és l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, que previsiblement encapçalarà una llista conjunta amb Junts per Catalunya.

El dubte de Piera

L’altre cas que la comissió mixta de Junts i Impulsem haurà d’analitzar és el de Piera. Junts i impulsem, a hores d’ara, tenen un candidat cadascú. Impulsem aposta per Josep Llopart, com a alcaldable. És l’actual alcalde i governa amb PSC i comuns. Llopart, que es va presentar sota les sigles de Junts les passades eleccions, és provinent del PDeCAT. Però la militància de Junts a Piera va escollir Marc Romeu com a alcaldable, fet que provoca un nou cas de xoc entre l’assemblearisme i la voluntat d’una part de l’executiva nacional de Junts. De fet, les negociacions entre els dos partits les han portat el mateix Jordi Turull i el secretari de política municipal, David Saldoni, amb la implicació del president de la vegueria, Xavier Vidiella. Per Impulsem, membres de la seva executiva com el president i alcalde de Cunit, Jaume Casañas, o el secretari general, Sergi Vallès, han estat claus en les converses.

El secretari general i política municipal de JxCat, David Saldoni, presentant el lema ‘Gent de debò’ Data de publicació: dijous 01 de desembre del 2022, 11:11 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Impulsem va anunciar el preacord amb Junts el passat 11 de gener, tot recordant el decàleg que va elaborar de cara als objectius del 2030, i considera els seus objectius “irrenunciables”. Entre els objectius de la formació penedesenca hi ha el desplegament de la llei de vegueries, un pla de reindustrialització, potenciar el turisme o assolir la gratuïtat de la C-32. El passat dissabte 12 de novembre Impulsem va aprovar la seva executiva local, amb l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, com a president, juntament amb l’alcalde de Torrelles, Sergi Vallès, com a secretari. Xavier Ramos –alcalde de Castellví– és el secretari de política municipal, mentre que Sònia Poch –regidora a Mediona– és la secretària d’organització i Jaume Julibert –regidor a Sant Llorenç– és el portaveu.

A finals de novembre, Impulsem comptava amb una dotzena de llistes, com ara a Castellví de la Marca, Font-rubí, Subirats, Pacs, Sant Llorenç d’Hortons, Torrelles de Foix, Santa Fe i Puigdàlber. En el cas del Baix Penedès, Cunit i Sant Jaume dels Domenys, mentre que al Garraf es presentaran a Cubelles i Canyelles. A l’Anoia hi haurà Igualada i Piera, entre d’altres.