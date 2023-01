ERC avisa el PSC que no accepta “xantatges” i exigeix un acord “aquesta setmana”

ERC comença a assumir que potser no tindrà pressupostos i ha avisat el PSC que no accepta “xantatges” a l’hora de negociar els comptes del 2023. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha exigit als socialistes que abandonin la seva actitud del “tot o res” i s’avinguin a pactar els pressupostos en els pròxims dies. “No hauria de passar d’aquesta setmana”, ha repetit Vilalta, que fa dies que veu l’acord “mol a prop”, però no s’acaba de materialitzar per la negativa del Govern a incloure macroprojectes com el Hard Rock o l’ampliació del Prat en les negociacions dels pressupostos i la insistència del PSC a tractar-ho com un conjunt “irrenunciable”.

Vilalta ha evitat parlar de “dates límit”, però en els últims dies ERC ha enviat senyals que les negociacions pels pressupostos s’estan enquistant. La setmana passada els republicans ja van avisar el PSC i Junts que el Govern enviaria el projecte de pressupostos al Parlament si no es produeixen avenços tangibles en les converses amb els socialistes, que és amb qui estan més avançades, i amb el partit de Laura Borràs. “No compartim el ‘tot o res’ o el ‘fas el que jo et dic o ho engeguem tot a rodar'”, ha etzibat la portaveu d’ERC, que ha demanat al líder del PSC, Salvador Illa, que busqui “excuses creïbles” per si fracassa la negociació, però que qüestioni la voluntat de pactar del Govern.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, descarta una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès | Europa Press

El PSC qüestiona la voluntat del Govern de pactar els pressupostos

Aquest dilluns Illa ha posat en dubte que l’executiu de Pere Aragonès tingui ganes d’arribar a un acord amb els socialistes. “Ens vam oferir a l’agost. Voluntat d’acord sempre n’hi ha hagut. El que no sé si aquesta voluntat també hi és per part del Govern. Disposats a negociar, no a adherir-nos”, ha insistit. El líder socialista ha recordat a Aragonès que “negociar significa cedir per part de tots” i seguidament ha dit que la seva proposta “integral” és un “tot” que la Generalitat ha de decidir si accepta o rebutja.

Vilalta ha acusat el PSC i Junts de “bloquejar incomprensiblement” els pressupostos. “El que no és raonable és dilatar per dilatar la negociació”, ha dit. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha aprofitat la incapacitat del Govern de Pere Aragonès per tancar un acord amb el PSC per criticar les maneres de l’executiu monocolor d’ERC. “Es nota que Junts ja no està al Govern, perquè les coses estan pitjor que fa un any”. Rius ha responsabilitzat Aragonès de la falta de pressupostos i ha advertit els republicans que un pacte amb els socialistes tindrà conseqüències en l’autogovern de Catalunya. “Si el Govern escull al PSC posarà en perill aspectes clau com la política exterior”.