Illa avisa el Govern: “Si no accepten les propostes del PSC, no hi haurà acord”

El primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, ha tornat a advertir al Govern que si no accepten les propostes del PSC no hi haurà acord per als pressupostos del 2023. De fet, ha fet especial èmfasi en els macroprojectes del Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Quart Cinturó, que considera indispensables per donar llum verda als comptes del Govern de Pere Aragonès. “No hi haurà acord amb el PSC si no s’accepten les condicions de mínims”, ha dit Illa en una xerrada a Cardona amb la ministra de Transports, Raquel Sànchez. De fet, el govern alternatiu ha està fent una estada de dos dies a Cardona per tractar com afrontaran aquest 2023 i tractar diverses propostes.

Els macroprojectes innegociables

El fet que hagi vingut la ministra de Transports i Infraestructures és un fet indicatiu ja que en les negociacions dels pressupostos hi ha els tres macroprojectes com a elements clau per arribar a una entesa. Pel que fa al Quart Cinturó, ha explicat que els recursos econòmics vindrien d’Espanya i considera que “no tindria sentit” aturar el tram fins a Terrassa.” Si hi ha un acord dels ajuntaments i el govern d’espanya dona els diners, no es pot demorar”, ha dit Illa enviant un missatge directe al Govern de la Generalitat. Amb això, també ha assegurat que hi ha la voluntat del govern espanyol de millorar Rodalies i d’ampliar laeroport.

Illa ha recordat com el Parlament ha donat suport en diverses ocasions al Hard Rock, al Quart Cinturó i a l’ampliació de l’aeroport. “Nosaltres ens hem posat molt estrictes”, assegura el líder de l’oposició, que ha recordat com Aragonès no té la majoria de la cambra catalana. “Si vostè no li semblen bé les nostres propostes, busqui altres suports”, ha avisat Salvador Illa a Pere Aragonès des de Cardona. De fet, explica que el govern alternatiu s’inspira amb el govern espanyol, ja que “dialoga i ha aprovat tots els seus pressupostos”. “Falta valentia i coratge”, ha dit.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb la ministra Raquel Sànchez a Cardona / PSC

El Govern més “dèbil” de la història

A més, ha reivindicat les 170 reunions que ha fet el PSC arreu del territori en el marc dels pressupostos i els sis grups de treball que han pactat amb el Govern. Tot i això, ha recordat com els hi ha costat tribar una metodologia de negociació. Alhora, Illa ha recordat que, en l’àmbit de les infraestructures, calen 10 anys vista i ha posat d’exemple el govern espanyol amb el corredor Mediterrani.

Alhora, el primer secretari socialista ha volgut posar el dit a la llaga i ha recordat el trencament del Govern de la Generalitat entre ERC i Junts. “El Govern ha col·lapsat. Té el Govern més dèbil de la història”, ha dit Illa a Aragonès. A més, ha recordat com la CUP i Junts han dit que no es fien d’Esquerra Republicana. Tot i això, ha explicat que els socialistes han generat fins a 74 propostes en diversos aspectes, però “no han volgut escoltar.

Reivindica la “normalització” de les relacions

La ministra Raquel Sànchez també ha anat en aquesta línia i assegura que “tenim un Govern completament desnortat”. La titular de Transports explica que és “molt difícil” arribar acords amb Catalunya en matèria d’infraestructures. “Crec que és molt difícil perquè no és valent i mira l’electoralisme. Falta valentia”, ha dit Sànchez, qui ha reivindicat el consens sobre el projecte de l’ampliació de l’aeroport del Prat. A més, ha recriminat al Govern que estiguin “projectant sempre una imatge de maltractament cap a Catalunya”. “Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més s’ha invertit. Si comptem tots els projectes, en asfalt i obres, és la comunitat on més s’està invertint”, ha dit Sànchez, que considera que s’ha d’insistir en aquesta explicació.

D’altra banda, els dos han recordat l’estratègia de “normalització” entre el govern espanyol i el Govern de la Generalitat, que consideren que és una “aposta personal” del president del govern espanyol Pedro Sánchez. “Ha estat una aposta claríssima a través de la taula de diàleg i la recuperació de comissions”, ha dit Raquel Sànchez, culpant a l’independentisme i al Partit Popular de la situació que es va generar durant el procés. A més, Illa també ha reivindicat algunes “mesures històriques” per frenar la inflació, com ara la bonificació d’una part dels combustibles, la gratuïtat del transport públic i ha considerat important la reforma laboral.