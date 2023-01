Aragonès convocarà el Govern “en qüestió d’hores” si hi ha acord per als pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que convocarà el Govern “en qüestió d’hores” un cop hi hagi acord per als pressupostos i ha insistit que l’acord està “a prop”. A més, ha dit que, a hores d’ara, no té pensat portar els pressupostos al Consell Executiu sense un acord amb les altres formacions. El president ha explicat que “hi ha hagut moltíssima feina” i ha recordat que són “més de 3.000 milions d’euros més de despesa”, reivindicant una aposta per salut, infraestructures i educació. També ha agraït tothom que ha participat en els pressupostos, dels comuns a les entitats socials.

En aquest sentit, Aragonès espera que amb el PSC hi hagi un acord “tant aviat com sigui possible”. “Hi ha qüestions que encara s’han acabar de polir. La part de números la tenim molt avançada”, ha explicat el president, que encara espera poder tancar un acord a quatre amb els comuns, PSC i Junts, i ha afirmat que si no fos el president, el PSC i Junts “es podrien posar d’acord”. “Crec que és una qüestió de voluntat política”, ha subratllat el president.

D’altra banda, ha tornat a assegurar que el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat són extrapressupostaris i assegura que, en el cas dels dos últims, són projectes que depenen de l’Estat espanyol. A més, ha dit que “hi ha discrepàncies” i ha recordat que es necessitaran “treballs tècnics”. Amb això, vol treballar com connectar Terrassa i Sabadell i reivindica el consens de millorar la connectivitat internacional de l’aeroport. “Crec que és una qüestió de gestió”, ha afirmat el president de la Generalitat, que considera que es necessitarà “molt de treball tècnic” i ha recordat les limitacions mediambientals.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet el seu primer discurs de Nadal des del trencament amb Junts / Presidència

Aragonès reivindica la taula de diàleg

El president diu que l’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal és fruit de la negociació de la taula de diàleg. “Hem avançat en la desjudicialització per eliminar un delicte propi del segle XIX”, ha dit Aragonès, que considera el text de la reforma del Codi Penal com un avenç. Tot i això, avisa que caldrà veure com els jutges interpreten els canvis. En aquest sentit, Aragonès ha reivindicat avançar cap a “l’amnistia i l’autodeterminació”, i ha assegurat que l’executiu haurà d’abordar la carpeta de resoldre a través d’un referèndum el conflicte entre Catalunya i l’Estat. A més, ha tret pit de com Pedro Sánchez ha canviat de postura en aquest sentit.

Davant de la negativa de Pedro Sánchez i del president del Tribunal del Constitucional a celebrar un referèndum ha recordat que això “no és cap novetat”. “Hem d’aconseguir que canviïn la postura. Ho podem aconseguir a través d’una gran proposta d’acord de Catalunya a través d’una gran força”, ha dit el president de la Generalitat. De fet, ha explicat que espera que en aquest primer trimestre es pugui avançar en l’àmbit social i acadèmic. Amb això, ha anunciat que convocarà a totes les forces que “ha tingut predisposició al diàleg” i ha inclòs al PSC en aquesta carpeta.

Aragonès ha recordat com hi ha 80 diputats al Parlament que defensen el referèndum i assegura que escoltarà aquells que no vulguin aplicar l’autodeterminació. “Aniré a escoltar la seva proposta”, ha dit. Davant la divisió de l’independentisme, ha recordat com Catalunya “ha avançat quan s’ha posat la democràcia per davant”. Ha recordat el 9-N, amb Convergència al Govern i el suport de partits com Esquerra o Iniciativa. Alhora, ha subratllat que no es va poder implementar el resultat del Primer d’Octubre per la manca de reconeixement de la comunitat internacional.

Cimera Sánchez-Macron

Sobre la cimera hispano-francesa, el president afirma que el Govern “té molts interessos per les relacions amb França” i ha anunciat que en les pròximes hores enviarà un llistat al govern espanyol- “El corredor Mediterrani, els passos fronterers, aspectes sobre la llengua…”, ha dit el president Aragonès, que espera que es puguin tractar aquestes qüestions amb Macron. “Hem d’aprofitar la cimera per defensar els interessos de Catalunya. Si volem ser un estat, haurem d’actuar com a tal”, opina el president del Govern. A més, considera que si Junts tingués la presidència de la Generalitat “hi aniria” i ha recordat moments com el Mobile World Congres.