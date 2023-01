Junts prepara un pla d’acció contra la presidència espanyola de la UE

Junts per Catalunya portarà el seu pla d’acció del 2023 al Consell Nacional que celebra aquest dissabte a Igualada. Haurà de ser ratificat pels consellers nacionals del partit i s’estructura en quatre apartats: les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, l’assoliment de la Catalunya independent, les iniciatives polítiques prioritàries, i el camí cap a la independència. Entre les mesures més destacades que hi ha en el document, al qual ha tingut accés El Món, hi ha la de preparar un pla d’acció contra la presidència espanyola de la Unió Europea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà la cara visible de la UE durant el segon semestre del 2023 i voldrà visibilitzar “la normalitat” de Catalunya a través d’aquest lideratge. A més, ho utilitzarà per a les eleccions espanyoles de finals d’any. Per això Junts voldrà preparar un pla d’acció per contrarestar-lo.

Jordi Turull, secretari general de Junts durant el consell nacional del partit / Cedida

Junts, cap a la independència

A més, Junts també “publicarà, durant el segon semestre de 2023, un Llibre Blanc de la Independència que reculli i actualitzi els motius i la proposta de Junts per Catalunya per treballar per assolir la independència i quins camins creiem que són els més adequats per assolir-la”, en el marc de l’assoliment de la Catalunya independent. Així mateix, torna a reivindicar una ronda de reunions amb tots els actors de l’independentisme per activar un espai de coordinació estratègica, així com la creació d’un grup de lluita contra la repressió.

El partit de Turull i Borràs també constata el “fracàs” de la taula de diàleg, ja que consideren que no s’ha avançat en l’amnistia i en l’autodeterminació. Per això, Junts vol enfortir, des d’un punt de vista sectorial, la seva oposició a Esquerra Republicana, així com donar suport a les mobilitzacions que s’impulsin des de l’independentisme, com ara la del dia 19. En tot cas, Junts insta a crear una unitat estratègica de l’independentisme al Congrés dels Diputats i reivindica el mandat del Primer d’Octubre i la legitimitat del president Puigdemont.

Marca perfil sectorial

Junts també posa les negociacions per als pressupostos en el seu full de ruta, posant l’accent als macroprojectes del Hard Rock, la ronda del Vallès i l’ampliació de l’aeroport el Prat. Així mateix, vol trencar la tendència “dels darrers anys d’intentar solucionar l’infrafinançament de l’Estat en base a l’increment de recaptació d’impostos propis i cedits”. A més, aposten per la sobirania energètica, així com l’increment en recerca, desenvolupament i innovació per situar-se a la mitjana europea. El partit de Turull i Borràs vol reforçar l’atenció primària i combatre les ocupacions conflictives, així com reforçar el català. D’aquesta forma, Junts marca una línia estratègia sectorial des de l’oposició al Govern de Pere Aragonès, a través de polítiques pròpies.

Es vol reforçar a les municipals

El partit de Turull i Borràs també posa l’accent a les municipals del 28 de maig del 2023, amb l’objectiu de poder presentar “el nombre màxim de llistes possible”. De fet, Junts avisa que en els propers 5 mesos centrarà una gran part de la seva activitat en les eleccions municipals, així com organitzarà dos convencions municipals, un acte municipal per vegueria, un acte propi en clau de ciutats metropolitanes i un altre central en els micropobles.

D’aquesta forma, Junts insta els municipis a pactar primordialment amb els partits independentistes, tot i que destaca que han de basar-se en “el principi d’autonomia local”. A més, Junts també té com a objectiu reforçar la seva presència a l’àrea metropolitana, on el PSC i Esquerra tenen part de la seva força. Així mateix, posen Barcelona en el seu punt de mira i destaquen el lideratge de Xavier Trias.