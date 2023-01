MÉTEO | Compte enrere per al gran canvi de temps: arriba el fred

L’últim mes de l’any 2022 i el primer d’aquest 2023 estan sent atípics pel que fa al temps. El fred no acaba d’arribar i la majoria del país continua movent-se entre els 15 i els 18 graus de temperatura. Això, no obstant, podria canviar ben aviat. De fet, estem en el compte enrere per l’arribada del fred, que començarà a entrar a Catalunya a partir de diumenge. Tot i així, el fred més intens no arribarà fins a mitjans de la setmana que ve i no s’esperen glaçades a curt termini. La temperatura baixarà en picat i l’hivern arribarà per fi, setmanes després del que és habitual. Als Pirineus, de fet, s’espera que nevi a partir de mitjans de la setmana vinent com a conseqüència de la baixada de les temperatures.

Aquest canvi de temps pel que fa a les temperatures que serà molt acusat a partir de dilluns també comportarà l’arribada de tempestes disperses a partir de la tarda de diumenge. Aquests ruixats tindran especial incidència a les comarques gironines, tot i que també se n’esperen a Barcelona. El vent també serà protagonista en els pròxims dies. Tot i que divendres i dissabte no hi haurà ventades, el diumenge serà el primer dia amb fortes ratxes de vent que es traduiran en un descens de temperatures.

Divendres ennuvolat i amb temperatures encara altes

Els models predictius mostren que les temperatures encara seran altes aquest divendres. La màxima serà similar a la d’avui dijous i fins i tot pujarà lleugerament a la depressió central. Tot i aquestes temperatures elevades, el sol no serà protagonista. Estarà tapat durant la matinada per núvols baixos que persistiran fins a final del matí. Per la tarda el cel estarà menys ennuvolat arreu del país, tot i que en algunes comarques gironines hi haurà bandes de núvols alts i mitjans, sobretot al final del dia.

Pel que fa a les precipitacions, s’espera que no plogui a la majoria del país, tot i que sí que s’esperen precipitacions febles i minses als Pirineus. La visibilitat, per tant, serà excel·lent a tot el país durant el dia. Sí que hi haurà bancs de boira matinals a la depressió central i les cotes més elevades de l’extrem nord del Pirineu.

Cel mig ennuvolat aquest dissabte | Pixabay

El dissabte farà sol i encara no es notarà el canvi de temps

El matí de dissabte serà assolellat i per la tarda hi haurà alguns núvols alts a les comarques de Lleida. A les hores centrals del dia hi haurà núvols baixos a la depressió central, però no s’espera que portin precipitacions. El vent encara serà feble, en especial durant les hores centrals del dia. Malgrat això, hi haurà alguns cops moderats al litoral i una mica de tramuntana a l’extrem nord de l’Alt Empordà.

Les temperatures es mantindran estables a l’espera que entre diumenge al vespre i dilluns comencin a caure en picat. Dissabte la temperatura mínima serà lleugerament més baixa a tota Catalunya, però pel contrari la màxima serà un punt més alta. Lleida serà l’excepció i la màxima serà moderadament més baixa que divendres i que aquest mateix dijous.

Diumenge entra el fred

Diumenge a la tarda començarà a entrar al país una massa d’aire polar que provocarà una caiguda sobtada de les temperatures. Així, durant la tarda començarà un canvi de temps que s’estendrà durant tota la setmana vinent. En aquest sentit, la cota de neu baixarà fins als 800 metres i es preveuen ruixats al Pirineu i a punts del nord-est. Especialment a la Vall d’Aran la massa d’aire fred baixarà la temperatura per sota de la mitjana. Els radars instal·lats en aquesta zona mostren que el descens serà més acusat a partir del dia 18, el pròxim dimecres.