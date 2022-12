MÉTEO | Aquest serà el temps a Catalunya per la nit de Cap d’Any

Catalunya està vivint unes festes de Nadal marcat per temperatures més altes del que és habitual en aquesta època de l’any. En els últims dies, els termòmetres d’arreu del país han arribat a marcar xifres que superaven els 20 graus -en alguns punts, fins i tot, van assolir els 26 °C- i, tot i que aquest dijous han donat una petita treva, la previsió és que a partir d’aquest divendres tornin a pujar. Aquest cap de setmana, Cap d’Any, els termòmetres assolirien el pic i encararien els primers dies del 2023 amb una moderada baixada de les temperatures. Així i tot, s’espera que es pugui gaudir de la celebració sense pluges ni altres imprevistos meteorològics a Catalunya.

Uns joves es banyen a la platja de la Barceloneta aquest 25 de desembre, el Nadal més càlid de les últimes dècades | Europa Press

Les temperatures d’aquest dijous s’han mantingut similars a les d’aquest dimecres, amb mínimes que han oscil·lat entre els 3 graus sota zero (a la Cerdanya) fins als 11 graus, a Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les màximes, han quedat una mica per sota a tot arreu, sense arribar als 20 graus. A excepció del litoral, Catalunya s’ha llevat amb el cel majoritàriament ennuvolat i que, amb el pas del dia, ha acabat estenent-se a tot el territori. El dia podria acabar amb unes precipitacions febles al vessant sud del Pirineu.

De cara a divendres s’espera que les temperatures tornin a experimentar una lleugera pujada, que podria arribar al seu pic dissabte, per començar una baixada diumenge, que es prolongarà durant la setmana següent. Tot i aquesta moderada pujada en els termòmetres, aquest divendres arriben núvols a tot el país, tot i que taparan el cel durant tot el dia, no s’esperen precipitacions enlloc. Aquest temps serà similar durant el cap de setmana, però podria viure un canvi radical a partir de la setmana que ve, la primera del nou any.

Els núvols podrien tapar Catalunya aquest dissabte, 31 de gener, però no s’esperen precipitacions | Pixabay

Cap d’Any amb temperatures altes i molt sol

Una de les qüestions, relacionades amb la meteorologia, que segurament preocupa més aquests dies és quin temps farà aquest cap de setmana en què celebrarem la fi del 2022 i l’entrada al nou any 2023. Tot apunta que serà un cap de setmana meteorològicament tranquil i amb temperatures similars a les d’aquests últims dies al país, una mica més elevades del que és habitual, tot i que els registres confirmen que no és estrany -ni la primera vegada- que Catalunya viu un Nadal tan calorós com el d’enguany.

Així doncs, i després d’uns dies marcats pels núvols, l’últim dia de l’any, dissabte 31 de desembre de 2022, farà un temps esplèndid. Segons la previsió meteorològica, el sol acompanyarà Catalunya durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, 1 de gener de 2023. Pel que fa a la temperatura, com ja hem comentat, s’espera que tornin a experimentar una moderada pujada, però que no durarà gaire, ja que el temps canviarà a partir de dilluns.

La meteorologia dels primers dies del nou any estarà marcada per una moderada baixada de temperatures i l’arribada de precipitacions a tot Catalunya | Pixabay

Quina és la previsió pels primers dies del 2023?

Després d’aquestes temperatures més elevades en els últims dies del 2022, una de les preguntes que es plantegen és quin serà el temps dels primers dies del 2023. Segons la previsió meteorològica, la setmana del nou any podria començar amb precipitacions i una moderada baixada de temperatures a tot el país. Una tendència que es podria mantenir en els propers dies perquè s’espera que dimecres arribi un aire més fred.