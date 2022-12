MÉTEO | Fins a quin dia tindrem pluges a Catalunya?

El temps a Catalunya continua canviant per moments. Les pluges han protagonitzat la meteorologia dels últims dies arreu del territori, però no ha caigut en grans quantitats (a excepció d’algunes zones) i sembla que desapareixerà en les pròximes hores. En concret, els registres més importants de les pluges d’aquest dijous ha sigut a Calella, on han caigut 24 litres per metre quadrat; seguit de la Molina i Port del Compte. Segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant la tarda d’aquest dijous podria caure algun ruixat puntual en zones com el Pirineu. Les temperatures mínimes han baixat lleugerament, però, durant els pròxims dies, almenys fins dimarts, podrien pujar en alguns punts de Catalunya. A més, durant els dies que venen, les boires prendran protagonisme.

Canvia el temps: marxen les pluges i venen les boires

La previsió meteorològica indica que encara podria haver-hi precipitacions entre la tarda d’aquest dijous i el dia de divendres. Des de la matinada d’aquest dijous i durant part del matí, s’han registrat precipitacions moderades i intenses en alguns punts del país. Han deixat quantitats d’aigua destacables com els 24 litres per metre quadrat que han caigut a Calella, els 22 a la Molina i els 21 litres per metre quadrat registrats a Port del Compte.

Aquest cap de setmana, 17 i 18 de desembre, el temps estarà marcat per les boires | ACN

A mig matí, les pluges han donat pas a les clarianes a gran part del territori, però encara es mantenen alguns núvols amb variabilitat. Les temperatures continuaran a la baixa aquesta nit, durant la qual podria haver-hi ruixats a àrees del Pirineu. Aquest dijous, el termòmetre ha registrat temperatures màximes de 20 graus a comarques de Terres de l’Ebre i de Girona.

Tot i els aiguats -molt necessaris actualment per la situació de sequera que viu Catalunya- que han caigut en els últims dies, el temps podria canviar a partir d’aquest divendres i es preveu una absència de precipitacions aquest cap de setmana i, almenys, durant l’inici de la setmana que ve. El protagonisme, en canvi, se l’emportaran les boires, que podrien estar presents durant els pròxims dies. A més, en les zones on hi hagi boira, la temperatura podria baixar.

La previsió meteorològica d’aquest cap de setmana, 17 i 18 de desembre, és de poques pluges | Pixabay

Concretament, aquest divendres es podrien registrar ruixats puntuals a comarques gironines des del matí i fins a la tarda. A la resta del territori es viurà un divendres de variabilitat amb clarianes, segons preveu el Meteocat, i amb un ambient més fred. Les pluges no acaben de desaparèixer del mapa de previsió aquest dissabte, en concret pot ploure moderadament a les comarques del Tarragonès i de l’Alt Penedès. Ara bé, ja a la tarda pararà de ploure en aquests punts i deixarà una Catalunya majoritàriament ennuvolada durant la resta del cap de setmana.

Últims dies per veure la gran pluja d’estels de l’hivern

Són els últims dies per poder veure la gran pluja d’estels dels darrers dies de l’hivern, els Gemínids. Es tracta de la pluja d’estels més importants d’aquesta època i la segona de l’any, després de la de l’agost, les famoses llàgrimes de Sant Llorenç. Els Gemínids estan associats a l’asteroide 3200 Phaethon i, tot i que la nit de màxima activitat i en què es van poder veure fins a 150 estels fugaços per hora ja ha passat, encara queden tres nits més per veure’n algun més.

Últims dies per veure els Gemínids, la pluja d’estels més important dels últims dies de l’hivern | Europa Press

Els estels fugaços a l’hemisferi nord es poden veure entre el 4 i el 17 de desembre. Tot i que no serà el millor any per gaudir dels Gemínids perquè hi ha massa brillantor en el cel durant la nit, es podran observar estels fugaços des d’una hora després que el sol es pongui fins a la sortida de la Lluna.