MÉTEO | Els llocs on plourà els últims dies del pont

Els últims dies de pont estaran marcats pels núvols i les pluges que arribaran a tot el país. Després d’un dimecres principalment ennuvolat, aquest dijous, dia de la Puríssima, cauran ruixats -i fins i tot nevarà- arreu de Catalunya des del matí, a excepció d’algunes comarques on aguantaran els núvols tot el dia. De cara a divendres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els aiguats donaran una treva durant on el matí, quan podria arribar a sortir el sol en algunes zones, però a la tarda tornaran les precipitacions que ens acompanyaran fins al dissabte. Diumenge podria tornar a sortir el sol a gran part del territori, però per poc temps, ja que s’espera que la setmana que ve comenci igual que acaba aquesta, amb núvols i pluges. Durant aquests dies, les temperatures podrien ser lleugerament més altes, però igualment fredes.

Quins llocs se salven de la pluja dijous segons la previsió del temps?

El segon festiu d’aquesta setmana, el 8 de desembre, arriba amb un únic protagonista a tot el país: les pluges. Com indica Meteocat, la nuvolositat augmentarà ràpidament des de la matinada d’aquest dijous i deixarà el cel molt ennuvolat des de mig matí. Les primeres precipitacions podrien caure en alguns punts del litoral durant la matinada de dijous, a partir del matí i fins a la tarda també plourà arreu de Catalunya, però els mapes marquen que algunes comarques gironines podrien evitar-les.

Les pluges, que es concentraran principalment a la part nord-oest de Catalunya i en alguns punts del litoral, seran d’intensitat entre feble i moderada i s’acumularan quantitats d’aigua poc abundants. Amb una cota de neu que començarà el dijous a 1.800 i augmentarà fins als 2.000 metres, les previsions marquen que podria tornar a nevar a alguns punts del Pirineu. En les zones a més de 2.200 metres al Pirineu Occidental es podrien arribar a acumular més de 30 centímetres de neu nova, mentre que a la resta de serralada n’hi quedarien uns 15 centímetres. Amb tot, serà un bon cap de setmana per anar a esquiar.

Cap de setmana de sol i pluja, segons la previsió meteorològica

De cara a divendres, podria tornar a sortir el sol, sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, però quedaria dissimulat per una nuvolositat menys densa que la de dijous. Les previsions de la tarda, però, tornen a assenyalar aiguats a tot el país, excepte a algunes comarques de costa, i que seran d’intensitat entre feble i moderada i amb quantitats d’aigua acumulada poc abundants. Pel que fa a la temperatura, la mínima podria ser similar o lleugerament més alta i, a la vegada, la màxima també seria moderadament més alta.

Els aiguats tornaran dissabte, 10 de desembre, i, aquesta vegada, sí que s’espera que mullin tot el país, mentre que al Pirineu podria tornar a nevar.

I diumenge, canvi radical del temps. Tornarà el sol a totes les demarcacions, excepte en algunes zones del nord-oest, on podria seguir nevant durant l’últim dia del cap de setmana. Així doncs, s’espera molt bon temps per a l’operació tornada de milers de cotxes, després d’un pont que, per alguns, pot haver durat 10 dies. La treva de diumenge, però, durarà poc, ja que s’espera que els núvols tornin el dilluns de la setmana que ve, així com es preveu que el dimarts podria tornar a estar marcat per les pluges a tota Catalunya.