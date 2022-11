MÉTEO | Xàfecs intermitents i fred a bona part de Catalunya

L’arribada d’un front fred a Catalunya, combinat amb xàfecs intermitents, ha deixat un inici de setmana grisa a tot el país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta d’una baixada progressiva de les temperatures almenys fins al dijous. Aquest dilluns el cel està “molt ennuvolat” fins al migdia i anirà minvant gradualment d’oest a est a mesura que les precipitacions s’endinsin cap al mar. Així, els núvols continuaran “abundants” fins a mitja tarda a tot el nord-est del país i es preveuen “intervals de núvols baixos” al litoral central i al sud de la Costa Brava. El vessant nord Pirineu està ennuvolat tot el dia.

Ruixats a bona part de Catalunya aquest dilluns 28 de novembre / Meteocat

El Meteocat ha registrat les primeres pluges de matinada a l’oest de Catalunya i després han avançat per les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el litoral barceloní. La previsió és que les ruixades siguin breus, amb possibilitats de xàfecs més intensos al Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la Selva amb fins a 20 litres per metre quadrat.

Durant la darrera hora s'han format alguns ruixats o xàfecs més actius davant la costa del Barcelonès. Podeu seguir l'evolució de les precipitacions a 👇 https://t.co/3131Dbx4gW pic.twitter.com/gNVvnLz3UV — Meteocat (@meteocat) November 28, 2022

La pluja vindrà acompanyada d’un nou descens de les temperatures arreu del país. Les màximes rondaran els 15ºC i 16ºC a Vilafranca del Penedès, Tarragona, Tortosa i Amposta, mentre que a la meitat nord seran més baixes amb 13ºC a Vic, 12ºC a Banyoles, 9ºC a Ripoll o 5ºC a Puigcerdà.

Previsió meteorològica a Catalunya el 28 de novembre / Meteocat

Alerta per ventades a bona part de Catalunya

Bona part de Catalunya també està en alerta per ventades, en especial a partir de la tarda, quan les ratxes podrien superar els 72 km/h. L’avís del Meteocat afecta 16 comarques: la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Montsià el Tarragonès, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Priorat, el Segrià i la Terra Alta al sud. A la part nord hi ha vent a la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès. Al Pirineu hi ha alerta per neu a la Vall d’Aran, on es preveuen fins a 20 centímetres a cotes superiors a 1.300 metres.