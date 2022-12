MÉTEO | Quin temps farà els últims dies de 2022?

Una meteorologia atípica ha marcat les festes de Nadal d’aquest any, sobretot, per les temperatures més elevades de l’habitual que s’han registrat a alguns punts de Catalunya. De fet, aquest 25 de desembre s’ha convertit en el més càlid de les últimes dècades, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Per Sant Esteve, les temperatures també seran elevades, però podrien viure una baixada lleugera. A partir de dimecres, s’espera que els termòmetres registrin xifres més ‘normals’ en aquesta època de l’any, així que el cap de setmana que ve, durant el Cap d’Any, torni el fred. Tot i que les temperatures puguin anar baixant moderadament, la previsió meteorològica indica que el sol ens acompanyarà durant aquesta nova setmana, amb alguns núvols, però no s’esperen precipitacions al país, almenys, en els pròxims dies.

La meteorologia podria canviar a mitjans de setmana i podria venir el fred per Cap d’Any, entre el 31 de desembre i l’1 de gener | Europa Press

El Nadal més càlid de les últimes dècades

Ja fa alguns dies que la temperatura màxima amenaça en pujar, amb registres que ja van començar a superar els 20 graus a diversos punts de Catalunya a finals de setmana. Aquest diumenge, però, s’ha assolit una xifra insòlita. Segons recull el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest Nadal ha sigut el més càlid de les últimes dècades a gran part del prelitoral i a molts punts del litoral i de la Catalunya Central. Així i tot, no ha afectat altres zones com l’Empordà, les Terres de l’Ebre, comarques de Ponent o Pirineu.

El Meteocat indica que aquest 25 de desembre, la temperatura màxima ha superat els 22 graus a diverses zones del prelitoral, però on s’ha notat una important pujada ha sigut a la Selva, on els termòmetres a Anglès han arribat als 26,3 graus. Aquesta dada és insòlita al mes de desembre a Catalunya i s’han assolit nous rècords de temperatures màximes a 21 de les 153 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que disposen de més d’una dècada de dades.

Com seran els pròxims dies?

Després de viure un Nadal i dies festius atípics, climàticament parlant, i tot i que aquesta setmana -l’última del 2022- començarà amb temperatures molt per sobre del que és normal en aquesta època, els termòmetres podrien començar a recuperar una certa ‘normalitat’ cap a mitjans de setmana.

Als Estats Units estan patint un temporal de fred i neu que ha deixat una vintena de morts i milers de vols cancel·lats | Europa Press

Onada de fred als Estats Units

Mentre a Catalunya estem passant un Nadal en màniga curta, un temporal de fred i neu està sacsejant gran part dels Estats Units d’Amèrica (EUA). Fins aquest diumenge, la borrasca àrtica ha deixat 22 víctimes mortals, la majoria a les carreteres, a conseqüència de les intenses nevades i les gèlides temperatures que congelen les vies. A més, hi ha més d’un milió i mig de persones que no tenen subministrament elèctric i el temporal ha obligat a suspendre milers de vols que entraven o sortien d’algun estat del país. La temperatura més baixa que s’ha registrat és de 45 graus sota zero.