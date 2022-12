Els morts per l’onada de fred als EUA s’eleven a 22

Els Estats Units d’Amèrica (EUA) viuen un dels Nadals més gèlids de la seva història. La borrasca àrtica continua avançant amb greus conseqüències als EUA que ja afecta el Canadà. La xifra de víctimes mortals s’ha duplicat en les últimes 24 hores i s’eleva a 22, la majoria de les quals han mort a les carreteres. El temporal de fred i neu que sacseja el país des de fa uns dies també ha deixat més d’un milió i mig d’habitants sense subministrament elèctric -fet que en molts casos també els deixa sense calefacció-, i està provocant molts problemes de mobilitat i s’han hagut de cancel·lar milers de vols cancel·lats.

Després que set estats del país hagin confirmat morts durant les últimes hores, la xifra s’ha duplicat en un dia i ja són 22 persones les que han perdut la vida pel temporal Eliot, que sacseja el país amb forts vents i precipitacions i neu intensa. Segons informa la cadena de televisió CNN, vuit de les víctimes són a Ohio, tres a Kansas, Nova York i Kentucky; dos a Colorado i una a Missouri, Tennessee i Wisconsin. La majoria de víctimes mortals han sigut a les carreteres, que es veuen molt afectades per les nevades, les baixes temperatures i les gelades.

Temperatures de 45 sota zero

Els EUA es trobaven en alerta per l’arribada d’un fort temporal d’hivern que afectaria gran part del territori durant aquests dies de Nadal. La tempesta, qualificada d’històrica, ha obligat a prendre mesures d’emergència i s’han tancat guarderies i escola i s’ha recomanat que es faci teletreball. També hi ha alerta per baixa sensació tèrmica en alguns estats. De fet, el temporal de fred àrtic ha deixat temperatures de fins a 45 sota zero.

Operaris de l’aeroport ruixen un avió amb anticongelant abans d’enlairar-se a Minneapolis pel temporal de fred i neu que afecta els EUA | Europa Press

Milers de vols cancel·lats

Una altra de les conseqüències d’aquesta borrasca àrtica està en la mobilitat aèria, ja que ha obligat a suspendre milers de vols. Segons el portal Flight Aware, en aquests últims dies s’han suspès uns 20.000 vols que viatjaven o sortien d’algun dels estats del país nord-americà afectats pel temporal. El portal indica que aquest dissabte s’han anul·lat gairebé 8.000 vols, i aquest diumenge, de moment, ja s’han cancel·lat 800 vots.

En la vigília de Nadal, 315.000 habitatges i empreses s’han quedat sense subministrament elèctric a causa del temporal.