Almenys 11 morts als EUA per l’onada de fred

La borrasca àrtica continua avançant amb greus conseqüències als Estats Units d’Amèrica (EUA) i ha arribat, també, al Canadà. El temporal de neu i fred ha deixat, almenys, 11 persones mortes, es calcula que un milió i mig d’habitants s’han quedat sense subministrament elèctric -fet que també els deixa sense calefacció-, i està provocant molts problemes a les carreteres i milers de vols cancel·lats.

Accidents de trànsit amb víctimes mortals

Deu defuncions han tingut lloc a la carretera, per les condicions en les quals es troba pel temporal de temperatures gèlides que afecten parts del centre-oest i l’est del país. Un accident múltiple aquest divendres en una autopista glaçada d’Ohio en què es van veure implicats 46 cotxes va deixar quatre víctimes mortals.

Un ciclista avança per la neu en un carrer de Vancouver durant el temporal de fred i neu | Europa Press

Tres persones han mort a Kansas en accidents automobilístics relacionats amb les condicions climatològiques en aquest estat, segons recull la CNN d’acord amb informacions facilitades per les autoritats. A l’estat de Missouri ha mort una persona després que el seu vehicle rellisqués i es precipités a un rierol congelat.

Un altre accident de cotxe a Kentucky ha provocat que dues persones perdessin la vida, tal com ha confirmat el governador Andy Beshear. A més, a la ciutat de Liusvillet, han trobat el cos d’una persona sense llar. Tot i que encara estan esperant els resultats de l’autòpsia per determinar la causa de la mort, el cos no presentava signes de violència i no es descarta que morís a causa del fred.

Milers de vols cancel·lats

De moment, no sembla que el temporal que està sacsejant els EUA hagi d’acabar aviat i, fins ara, ha obligat a cancel·lar milers de vols, la majoria dels aeroports de Chicago, Detroit, Seattle i Nova York. En concret, aquest divendres es van suspendre uns 5.900 vols als Estats Units i, en el que va de dissabte, ja en són uns 1.200, segons informació de la web de seguiment aèria FlightAware que recull l’ACN.

Operaris de l’aeroport ruixen un avió amb anticongelant abans d’enlairar-se a Minneapolis pel temporal de fred i neu que afecta els EUA | Europa Press

L’aeroport de Barcelona també ha patit afectacions i s’ha vist obligat a anul·lar dues connexions previstes amb Nova York, una a les 11 del matí i l’altre a les 12.15 hores. Segons ha informat Aena, el vol que connecta l’aeroport JFK de Nova York amb el Prat ha sortit amb un retard de quatre hores.