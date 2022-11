Els republicans s’asseguren el control del Congrés dels EUA

El Partit Republicà ha aconseguit el control del Congrés dels Estats Units després d’aconseguir l’escó número 218 que marca la majoria a la Cambra de Representants. Vuit dies després de les midterm, els republicans han obtingut l’escó que necessitaven per tombar la majoria demòcrata i tindran la iniciativa legislativa en la segona meitat del mandat del president estatunidenc Joe Biden. La victòria republicana al Congrés també els permetrà bloquejar les mesures impulsades per Biden i els demòcrates. La notícia arriba el dia després que Donald Trump confirmés que es presentarà a les eleccions presidencials del 2024.

Tot i això, el control de la Cambra de Representants no suposarà un trasbals absolut, ja que Biden ha de signar qualsevol iniciativa que s’hi aprovi i té poder per vetar qualsevol llei que surti del Congrés. L’actual presidenta del Congrés, la demòcrata Nancy Pelosi, serà substituïda pel republicà Kevin McCarthy, que ha celebrat la victòria agònica del seu partit. “Aquesta nit es fa oficial: el govern dels demòcrates s’ha acabat. Hem acomiadat Nancy Pelosi“, ha dit en declaracions a FOX News.

El president dels EUA, Joe Biden / EP

Els republicans perden pistonada i no hi ha ‘onada vermella’

Malgrat tot, la victòria republicana al Congrés ha estat molt més ajustada del que s’esperava. “Les eleccions de la setmana passada demostren la força i la resistència de la democràcia estatunidenca”, ha assegurat Biden. “Hi ha hagut un fort rebuig als negadors de les eleccions, a la violència política i a la intimidació. Hi va haver una declaració emfàtica que als Estats Units la voluntat del poble preval”. El president estatunidenc ja ha mostrat la seva predisposició a treballar amb els republicans per tirar endavant lleis que beneficiïn les “famílies treballadores” del país.

“El futur és massa prometedor per quedar atrapat en la guerra política. El poble estatunidenc vol que fem coses per ell. Volen que ens centrem en les qüestions que els importen i milloren les seves vides”, ha explicat Biden, que ha insistit que vol treballar amb “qualsevol que estigui disposat” a col·laborar per aprovar mesures que milloren el nivell de vida dels estatunidencs.