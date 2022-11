Cinc morts en un tiroteig en un club gai dels EUA

Cinc persones han mort i 18 més han resultat ferides en un tiroteig en un club gai de Colorado (EUA), segons ha informat la policia local. L’incident, que encara està sent investigat, s’ha produït poc abans de les 00.00 d’aquest dissabte, quan un home han entrat al local i ha començat a disparar. Han estat els mateixos clients del club els qui han aconseguit reduir el tirador, que es troba en un hospital sota custòdia policial rebent tractament mèdic.

En un comunicat publicat a Facebook, el Club Q ha descrit el tiroteig com un “atac d’odi” contra la comunitat LGTBIQ+. “El Club Q està devastat per aquest atac sense sentit contra la nostra comunitat. Les nostres oracions i pensaments estan amb totes les víctimes i les seves famílies i amics”, han dit. “Agraïm la ràpida resposta de l’heroica clientela, que va aconseguir sotmetre el tirador i posar fi a aquest atac d’odi”.

Un cotxe de policia cobert de flors després d’un tiroteig a Colorado / ZUMA Wire/DPA

La policia de moment no s’ha pronunciat sobre els motius de l’incident i ha acordonat la zona per prosseguir amb la investigació dels fets. Segons la policia de Colorado, quan els agents van arribar al local “van localitzar un individu que creiem és el sospitós [del tiroteig] a dins”. Agents de l’FBI també s’han desplaçat fins a la zona per ajudar la policia local en la seva investigació.

Records del tiroteig a un club gai de Florida el 2016

El 2016 un altre tiroteig en un club gai d’Orlando (Florida) va acabar 50 morts i 53 ferits. En aquella ocasió, l’Estat Islàmic va reivindicar l’autoria de la massacre. La cadena NBC News va revelar que el tirador, que va ser abatut per la policia, havia trucat als serveis d’emergència poc abans del tiroteig per avisar dels seus plans i es va declarar seguir de l’Estat Islàmic. El llavors president dels EUA, Barack Obama, va qualificar la massacre “d’acte de terror i odi”.