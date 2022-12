Mor el conductor d’un camió en caure per un terraplè de 8 metres a Calonge

La sinistralitat a les carreteres catalanes no cessa i suma una nova víctima. El conductor d’un camió ha mort en un accident de trànsit aquest divendres a la tarda a la carretera C-1412a, al terme municipal de Calonge de Segarra, a l’Anoia, en sortir de la via i caure per un terraplè de vuit metres. L’accident va tenir lloc pocs minuts després de les 18.00 hores, al punt quilomètric 33,5 d’aquesta carretera, en sentit nord, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra encara investiguen les causes del sinistre.

El conductor, un home de 55 anys

La víctima d’aquest divendres és un home de 55 anys, JL. L. S.. Després de rebre l’avís, al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM / Europa Press

La sinistralitat a les carreteres no frena

Amb aquesta nova víctima, segons el SCT, el nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya s’eleva a 155 persones en el que va de 2022. Fins al 31 d’octubre de 2022, un total de 131 persones havien perdut la vida en 119 accidents de trànsit en les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra representava un 16,6% menys de víctimes mortals registrades fins a la mateixa data en 2019 -any amb què es compara per les restriccions de mobilitat durant la pandèmia-, amb 157 morts en 144 sinistres mortals.

En menys de dos mesos, a 24 de desembre, han mort 24 persones més. El 2019 va acabar amb 171 víctimes mortals en sinistres en carreteres interurbanes a Catalunya.