MÉTEO | Quin temps farà per Nadal i Sant Esteve?

El bon temps, el sol i temperatures lleugerament elevades acompanyaran els primers dies de les festes nadalenques i el penúltim cap de setmana del 2022. Aquest dijous, hi ha hagut un cel majoritàriament serè i poc ennuvolat a Catalunya, mentre que el termòmetre ha pujat moderadament amb temperatures màximes que s’han aproximat als 20 graus. Ja a la tarda, però, el cel s’ha tapat en algunes zones del territori. El temps que s’ha viscut avui serà similar en els pròxims dies i es podrà gaudir d’activitats nadalenques a l’aire lliure i d’un bon clima per Nadal i Sant Esteve, 25 i 26 de desembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, la temperatura seguirà apujant lleugerament aquest cap de setmana, assolint temperatures de 20 graus o més en comarques del litoral o prelitoral. Si cal destacar alguna cosa de la previsió dels pròxims dies és que no hi ha previsió de pluja en tot el territori, ni aquesta setmana ni la següent.

El temps per Nadal i Sant Esteve a Catalunya: sol i temperatures moderadament elevades | Pixabay

Els núvols passaran de llarg a Catalunya

El temps podria viure un canvi puntual aquest divendres, quan es preveu que Catalunya es llevi amb el cel majoritàriament ennuvolat. Així i tot, no hi ha previsió d’aiguats en cap punt i aquests núvols podrien passar de llarg aquest mateix 23 de desembre. La meteorologia tornaria a ser de sol i temperatura moderadament alta de cara a dissabte, el dia abans de Nadal.

El mapa del temps d’aquest 23 de desembre indica que arribaran núvols a Catalunya, però de cara a dissabte tornarà el sol | Pixabay

Sol per Nadal i Sant Esteve

El sol brillarà aquest cap de setmana a Catalunya. Seguint la tendència que s’ha viscut aquest dijous; s’espera que el divendres, dissabte i diumenge també estiguin marcats pel bon temps. Així, es podrà gaudir d’excursions, sortides o activitats a l’aire lliure en família el dia de Nadal i de Sant Esteve. Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà similar que els últims dies, entre els 2 i els 7 a les comarques d’interior i del nord, i una mica més elevades a la costa. La temperatura màxima, en canvi, viurà una lleugera pujada a gairebé tot el territori, exceptuant punts de la Catalunya central i del nord de Ponent, segons el Meteocat. La temperatura més alta del país es registrarà a punts del litoral i prelitoral i es preveu que arribi als 21 graus.

A partir de dimarts de la setmana que ve, la línia de la temperatura podria començar a baixar de manera moderada, però la previsió meteorològica indica que el bon temps es mantindrà al llarg de la setmana que ve. Aquest Nadal i Sant Esteve, l’últim cap de setmana de l’any, es podran passar pràcticament en màniga curta i, si la tendència es manté, podria ser que la nit de Cap d’Any i l’entrada a l’any 2023 es visqui igual.

Les pluges dels últims dies han sigut insuficients per revertir la situació de sequera i, segons la meteorologia, no plourà en tota la setmana | Europa Press

La meteorologia preveu un cap de setmana sense pluges

A diferència de com es va acabar la setmana passada, aquests pròxims dies seran més secs. Segons la previsió del temps, no s’espera cap precipitació en els pròxims dies. Els aiguats que han caigut en els darrers dies no han sigut suficients per apaivagar la situació de sequera que viu el país i el món, que es podria allargar fins a la primavera, quan la neu es desfaci i l’aigua arribi als embassaments.

L’absència de precipitacions s’allargarà més enllà d’aquest cap de setmana de Nadal i, segons els mapes, no hi ha esperança de pluges, almenys, fins a finals de la setmana que ve.