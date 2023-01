MÉTEO | Canvi de temps el cap de setmana de Reis: els llocs on plourà

El dia de Reis posarà punt final a un Nadal meteorològicament atípic. El temps ha permès gaudir de la cavalcada dels Reis i tampoc espatllarà la nit més màgica de l’any. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el bon temps amb cels clars acompanyarà Catalunya durant el dia de Reis, que a més també deixarà temperatures màximes lleugerament més baixes que aquests últims dies, però que assoliran els 16 graus al litoral i prelitoral. Dissabte, el país es llevarà majoritàriament amb el cel serè i temperatures màximes similars, de 17 graus a alguns punts com Barcelona i Tarragona. Ja a la tarda, el temps començarà a canviar i arribaran núvols per l’oest del país que deixaran el cel mig ennuvolat. Després d’unes festes nadalenques marcades per la calor i el bon temps, passat el dia de Reis, arribarà a Catalunya un canvi radical de temps el diumenge.

Durant la tarda de dissabte, 7 de gener, el temps a Catalunya començarà a canviar i el cel quedarà mig ennuvolat | Pixabay

El dia de Reis, sol i bona temperatura

Tot i que les altes temperatures que es van viure a Catalunya durant el dia de Nadal i de Cap d’Any -que van permetre que fins i tot algun valent s’animés amb un últim o primer bany de l’any- ja han baixat de manera moderada aquests últims dies, encara es poden considerar atípicament elevades. Així, el sol brillarà al país aquest 6 de gener i es preveu que les temperatures màximes se situïn entre els 15 i 16 graus en llocs com Barcelona, Tarragona, Granollers, Mataró i Girona; mentre que a l’interior seran més baixes, entre els 3 ºC a Balaguer i Lleida i els 7 a Cervera.

Les temperatures màximes del dia de Reis a Catalunya oscil·laran entre els 3 graus a Lleis i els 16 a Girona, Barcelona i Tarragona, entre altres zones | Pixabay

Pel que fa a les temperatures mínimes, no se superaran els 8 graus a la costa catalana i al Pirineu se situaran sota zero (entre els -1 i els -3 graus a la Vall d’Aran i la Cerdanya). Els matins seran freds a tot arreu. Durant la tarda del dia de Reis podrien arribar alguns núvols en algunes comarques gironines i de Lleida, però no deixarien cap precipitació. Aquests pròxims dies també podria haver-hi algunes glaçades matinals a zones de muntanya.

Canvi radical de temps el diumenge: arriben pluges

Els núvols que podrien arribar divendres a alguns punts de Girona desapareixeran de cara a dissabte, 7 de gener, mentre que a Lleida, el cel es llevaria ennuvolat. Les temperatures al litoral i prelitoral podrien ser lleugerament més elevades i arribar als 17ºC, mentre que a la Vall d’Aran baixarien moderadament entre els 10 i els 11 graus. Al sud de Catalunya s’espera que les temperatures siguin iguals que les de divendres, amb màximes de 14 graus i mínimes d’entre els 2 sota zero a Gandesa i els 6 graus a Tortosa.

Diumenge, 8 de gener, canviarà el temps a Catalunya i plourà a tot el país, però dilluns tornarà el sol | Pixabay

Catalunya es començarà a ennuvolar a partir de dissabte a la tarda, principalment la zona nord-oest i oest, per preparar-se per l’arribada d’un canvi de temps el diumenge. Tornen les pluges a alguns punts de Catalunya. Durant la matinada, hi haurà precipitacions a Tarragona i les Terres de l’Ebre, i també podria afectar de manera local a Barcelona. S’espera que els aiguats més importants siguin al Pirineu i Prepirineu, on podria tornar a nevar, i també plourà durant el dia a la meitat oest del país. Tot i aquestes precipitacions que es repartiran per tot el territori, no s’espera una considerable acumulació d’aigua. De fet, no es preveu que es recullin més de 10 mm enlloc.