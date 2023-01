Adeu a un 2022 insòlit: l’any més càlid mai registrat i extremadament sec

Catalunya ha tancat un 2022 climàticament insòlit. Mai s’havia registrat un any tan càlid al país i, a més, ha sigut extremadament sec. Segons les dades que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat aquest dimarts, la temperatura mitjana anual ha superat rècords a gairebé tot el territori, incloses a les sèries centenàries dels observatoris de l’Ebre i Fabra. En punts com el litoral i prelitoral del terç sud de Catalunya, així com al litoral central, s’han superat els 18 graus de mitjana. Paral·lelament, la temperatura mitjana a punts per sobre dels 2.500 metres ha arribat a passar el llindar dels 3,5 graus. A més de càlid, el 2022 també ha sigut un any molt sec a Catalunya.

Els mesos més càlids del 2022

El gener, març, abril i setembre han sigut els únics mesos normals o freds en algunes zones aquest 2022. De fet, el gener vam ser un dels mesos en què ha fet més fred en els darrers anys a l’interior de Catalunya, igual que, durant la primavera, algunes irrupcions d’aire fred al territori van provocar que es registressin unes temperatures baixes a l’abril que no s’havien vist en els últims 30 anys. El febrer, però, va ser càlid i molt càlid a punts més elevats, arribant a superar els 20 graus a gairebé tot arreu el dia 18.

El maig també va ser un mes molt càlid, però el juny del 2022 es va convertir en el més calorós a Catalunya des del 2003, amb una onada de calor entre els dies 15 i 18 d’aquell mes. El balanç de Meteocat confirma que tots els mesos, des de maig a desembre, s’han convertit en els més càlids de la seva sèrie disponible en alguna zona o altra de Catalunya. L’octubre ha sigut el més càlid des que existeixen registres a Catalunya. El 2022 s’ha acabat també amb un mes atípicament càlid, amb el desembre amb temperatures més altes de les últimes dècades al país.

El pantà de Rialb, el 24 de novembre de 2022, després que la Generalitat decretés l’alerta per sequera a la conca del Ter-Llobregat | Europa Press

Un any extremadament sec

La sequera que afecta Catalunya des de fa uns mesos ha convertit el 2022 en l’any més sec dels 109 anys d’història de l’Observatori Fabra de Barcelona, on només s’han acumulat 307,7 mm.

Hi ha algunes excepcions en què sí que es pot considerar que ha sigut un any plujós, com a les zones del massís del Port, al Baix Ebre, i els punts elevats de la Vall d’Aran, on s’hi van recollir els màxims del 2022 al país amb més de 1.400 mm. En general, Catalunya ha patit una falta d’aigua de manera generalitzada i les pluges d’aquest any s’han situat per sota del 90% en relació amb la mitjana climàtica.