El temporal de fred i neu deixa 57 morts als Estats Units

El temporal de neu i fred que assola els Estats Units ja s’ha cobrat la vida d’almenys 57 persones, segons l’últim balanç de víctimes de les autoritats estatunidenques, que esperen que la xifra final continuï augmentant en els pròxims dies. L’estat de Nova York és el més afectat per l’onada de fred polar provinent del Canadà i ja comptabilitza 27 morts directament relacionades amb el clima, segons l’informe de l’oficina del metge forense.

L’abast de la tempesta no té precedents i afectat el mig-oest i l’est dels Estats Units des de fa sis dies i ha provocat talls d’electricitat i la cancel·lació de milers de vols. El fred i la neu han convertit els carrers i les carreteres del país en autèntiques trampes mortals. La ciutat de Buffalo, la segona més gran de l’estat de Nova York, ha registrat 18 morts. La governadora de Nova York, Kathy Hochul, ha assegurat que és el temporal “més devastador” de la història de la ciutat, on ha caigut fins a un metre de neu.

Un grup de persones suporta el temporal de fred a Chicago / Xinhua News/ContactoPhoto

Milions de persones estan en alerta pel temporal de fred i neu

La resta de víctimes s’han registrat als estats de Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee i Wisconsin. Algunes de les víctimes han mort per problemes cardíacs mentre retiraven neu, altres han estat trobats a l’interior dels seus vehicles intentant protegir-se del fred i com a mínim una persona ha mort per intoxicació de diòxid de carboni.

Malgrat que les condicions meteorològiques han millorat els últims dirs, encara hi ha més de 55 milions de persones en alerta per baixes temperatures i ciutats com Miami, Tapa, Orlando i West Palm Beach han tingut el Nadal més fred des del 1983. Aproximadament el 60% de la població del país ha rebut algun tipus d’alerta per les males condicions meteorològiques durant el cap de setmana de Nadal.