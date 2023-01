Vilagrà avisa el PSC que “el tot o res en una negociació no funciona”

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha recordat al PSC que mantenir les “posicions maximalistes” sobre els pressupostos de la Generalitat del 2023 és perillós. En una entrevista aquest divendres a Els Matins, de TV3, Vilagrà ha avisat als socialistes que “el tot o res en una negociació no funciona” i ha afegit que “una negociació és arribar a un acord i que tothom ha de cedir”. Tot i que el Govern està convençut que podran arribar a un acord en les pròximes hores o dies, Vilagrà ha lamentat que “seria irresponsable bloquejar o tombar la possibilitat d’aprovar uns pressupostos per no posar-se d’acord en una o dues propostes”. De fet, la consellera ha assegurat que hi ha acord en “moltíssimes temes”, però ha demanat que “tothom hi posi de la seva banda” per poder desencallar les converses.

El PSC no s’aixeca de la taula de negociacions, però s’ha tancat en banda i es nega a renunciar a les seves propostes que inclouen els macroprojectes de Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat. Concretament, sobre la tramitació de pla director urbanístic per tirar endavant el Hard Rock, Vilagrà ha assegurat que “hi ha coses que s’escapen d’una negociació política“. La consellera de la Presidència ha assenyalat que els socialistes no poden plantejar els comptes catalans “amb un tot o res” perquè, si no, “no s’haguessin pogut aprovar els pressupostos de l’Estat, ni la investidura de Pedro Sánchez i ara tindríem un govern de PP i Vox”.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el presidentl del Govern, Pere Aragonès | ACN

Recta “final” de la negociació

Aquest matí, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, confirmava que el president del Govern, Pere Aragonès, li havia enviat un missatge en què li demanava una trobada a alt nivell per desencallar les converses. Una trobada que encara no té data, però que tindrà lloc aviat. En aquest sentit, i amb la possibilitat d’arribar a un acord en les pròximes hores o dies, Vilagrà ha confirmat que es tracta del “final” de la negociació. “Ja sabem que a Catalunya sempre anem a l’últim minut. Estic convençuda que la negociació de pressupostos és prou important perquè pugui acabar amb un acord en les properes hores i dies”, ha remarcat.

Llarena “retorça” la reforma de malversació

Sobre la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d’eliminar la sedició al president a l’exili Carles Puigdemont, però mantenir la nova malversació agreujada, la consellera ha insistit que l’1 d’Octubre no hi va haver enriquiment, per tant, que amb el nou Codi Penal l’acusació de Llarena “decaurà”.

Vilagrà ha afirmat que Llarena no està aplicant la reforma aprovada del Codi Penal, la qual contempla una forma de malversació sense lucre amb penes menors. Segons ha explicat, en aquest cas el jutge no fa una interpretació del nou text sinó que es tracta d’un “retorciment del delicte de malversació”.