El Govern torna amb les presses pel pressupost i el PSC porta la batuta

El PSC porta ara la batuta de les negociacions dels pressupostos per al Govern. Com el director d’una orquestra, és qui porta els tempos de les converses. Quan els socialistes diguin i premin el botó, hi haurà pressupostos. Tot i això, el Govern és optimista i intenta accelerar el procés. Perquè la negociació s’està fent amb un xoc de relats.

Aquest dimecres fonts de Palau asseguraven que hi podia haver una entesa ja aquesta setmana i que es podrien portar al Consell Executiu aquest mateix divendres. Un fet indicatiu és l’anunci de l’entrevista del president, Pere Aragonès, a El Matí de Catalunya Ràdio amb menys de 24 hores d’antelació. Tot i que no ha acabat dient res de nou, no és gens descartable que, inicialment, el president volgués anunciar un consell executiu extraordinari com a mesura de pressió i, a última hora, s’hagi fet enrere.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb la ministra Raquel Sànchez a Cardona / PSC

El PSC i els macroprojectes

Mentre el Govern intenta transmetre que l’acord és imminent, els socialistes estan fent unes jornades intensives a Cardona de dos dies sota el paraigües del que anomenen “govern alternatiu”. Allà, el primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, ha tornat a advertir que, si l’executiu no accepta les seves propostes d’acord, no hi haurà el pacte amb els republicans. De fet, Illa ha tornat a subratllar la importància dels tres macroprojectes que apadrina el PSC –el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’Aeroport del Prat– i ha deixat clar que considera la seva proposta d’acord com “de mínims”. En aquesta proposta s’hi inclou també frenar l’obertura de delegacions de la Generalitat a l’exterior, un compromís explícit per la no desobediència política respecte d’Espanya i que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) passi a dependre del Parlament, entre d’altres.

Mentre el relat dels socialistes és que encara no hi ha cap acord, la versió de Palau és que només queden serrells i que la “qüestió de números” està pràcticament enllestida. “Ara, és qüestió de voluntat política“, ha dit el president de la Generalitat aquest dijous. Amb tot, segueix insistint en el fet que els macroprojectes que reclamen els socialistes són “extrapressupostaris” i considera que se n’hauria de parlar en un altre moment, després d’aquestes negociacions. Les últimes converses entre l’executiu i els socialistes van ser aquest dimecres en una reunió que va durar més de tres hores. Fonts de Palau consideraven que la reunió havia anat “bé”, mentre que els socialistes asseguren que “depèn d’ells” i que la reunió va anar “en la línia de la resta”.

Res és descartable

No es pot descartar res. Ni que l’anunci de l’acord sigui aquesta mateixa setmana ni que, finalment, no hi hagi acord. Tanmateix, la setmana que ve torna a ser una setmana clau i complexa, sobretot per als republicans, ja que hi ha la cimera hispano-francesa el 19 de gener. Amb la manifestació de les entitats independentistes, a la qual assisteix ERC, no serà fàcil aprovar els comptes, ja que podria suposar un cost per als republicans. En cas d’acord la setmana que ve, junters i cupaires podrien posar les seves mirades sobre els republicans a la cimera, fet que escenificaria, de nou, la divisió de l’independentisme.

En aquest context, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que està en disposició de convocar el Govern “en qüestió d’hores” per aprovar els pressupostos si hi ha un acord, mentre que ha descartat convocar-lo en cas que el pacte no hi sigui. Segons ha explicat Aragonès, al llarg dels mesos de negociació dels pressupostos ha tingut diverses reunions amb el líder del PSC, Salvador Illa, quan la situació s’ha bloquejat. Però el president de la Generalitat considera que la situació actual no és de bloqueig sinó que la part dels números està “molt avançada”.