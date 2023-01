Aragonès i Illa es trobaran personalment per intentar tancar un pacte per al pressupost

La portaveu del grup parlamentari del PSC i Units per Avança, Alícia Romero, ha assegurat que aquest matí hi ha hagut contactes entre Salvador Illa i Pere Aragonès. De fet, ha explicat que els seus equips estan negociant per una nova trobada presencial entre els dos líders per mirar de desencallar les negociacions dels pressupostos. Romero ha explicat que han parlat de forma cordial. Alhora, ha tornat a exigir que aprovin la seva proposta d’acord amb el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat.

En la línia de les últimes setmanes, Romero ha demanat al Govern que aprovi les seves propostes, que en gran part “han estat aprovades pel Parlament”. A més, ha recordat que els republicans tenen 33 diputats i ha assegurat que no poden imposar les seves mesures. Amb això, espera que la reunió sigui per acabar de tancar l’acord per als pressupostos. “No hi ha un acord de pressupostos, però hi ha coincidències”, ha dit Romero, que no dona per tancat l’acord.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Acords del govern alternatiu

Romero ha assegurat que han treballat en tres blocs durant les trobades que ha tingut el govern alternatiu a Cardona: el de desigualtats, la seguretat i infraestructures. Ha recordat que ja hi ha 77 propostes i iniciatives legislatives. “Som alternativa de Govern i va donant els seus fruits”, ha assegurat Romero reivindicant la “política útil”. De fet, ha explicat que han aprovat tres documents: una per abordar la llei de policia de Catalunya, un altre en l’àmbit de les infraestructures a través d’un pacte nacional i sobre la nova governança en l’àmbit educatiu. En aquesta línia ha reivindicat la millora de Rodalies i el traspàs de les seves competències a la Generalitat. D’aquesta forma, també ha tret pit del corredor del Mediterrani, ha demanat millorar el Port de Barcelona, el metro i els ferrocarrils.

De fet, el primer secretari del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí que mantindria converses d’alt nivell per desencallar la negociació dels pressupostos per al 2023, ja que ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ho havia demanat. A més, aquest dijous, Salvador Illa també es va mostrar molt contundent de cara a les negociacions dels comptes i va assegurar que si no acceptaven la seva proposta d’acord no hi hauria pressupostos.

Els tres macroprojectes, clau

A més, en una xerrada amb la ministra de Transports, Raquel Sànchez, es va mostrar molt taxatiu en l’incondicionalitat dels macroprojectes del Hard Rocl, del Quart Cinturó i de l’ampliació de l’aeroport del Prat. A més, en la seva proposta d’acord, també hi inclou el compromís ferm que els republicans no desobeiran la llei espanyola, així com que el Govern frenarà l’obertura de delegacions a l’exterior. A més, també demana al Govern que el control del CEO passi de la conselleria de Presidència al Parlament de Catalunya.

Els socialistes ja fa setmanes que emeten aquest missatge, ja que consideren que el seu acord “és de mínims”. De fet, el Govern va assegurar fa unes setmanes que un 87% del document presentat pels socialistes el passat 28 de desembre estava pactat amb anterioritat entre les dues parts negociadores. Tot i això, els republicans mantenen que els macroprojectes i la frenada d’obertura de delegacions són qüestions extrapressupostàries i ho volen deixar fora de la negociació.