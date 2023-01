L’exconseller El Homrani renuncia al seu escó del Parlament

El diputat d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i exconseller de Treball, Afers Socials i Família Chakir El Homrani deixarà el seu escó de la cambra catalana i es reincorporará a la seva anterior activitat professional en el món privat, segons han informat els republicans en un comunicat.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani

ERC, amb dos vacants

El Homrani ha registrat aquest mateix divendres la renúncia formal a l’acta de diputat, i mantindrà les seves funcions orgàniques en l’executiva d’ERC com a secretari de política del treball i seguretat. Amb la seva renúncia i la del fins ara diputat Ernest Maragall per a centrar-se en la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona, Esquerra Republicana té dos escons vacants al Parlament de Catalunya. A més, les funcions de portaveu i presidències de comissió que ocupaven es reorganitzaran els propers dies, de la mateixa manera que també es farà públic qui els relleva als escons d’Esquerra Republicana.

Per la seva banda, Maragall pretén poder concentrar tots els seus esforços i dedicació a revalidar una victòria a les pròximes eleccions municipals que, aquest cop, sí que li permeti accedir a l’alcaldia de Barcelona. El líder republicà ha insistit que el seu grup està en condicions d’obtenir una victòria “incontestable” als comicis del 28 de maig del 2023, però no ha volgut donar més detalls sobre quina serà la configuració definitiva de la llista que ERC presentarà a les eleccions

Conseller durant la covid-19

El Homrani va ser conseller durant el confinament del 2020 per la pandèmia de la Covid-19, Departament en el qual hi havia les competències de les residències. La seva gestió va ser polèmica i va comportar el traspàs d’aquestes competències a la conselleria de Salut, encapçalada, aleshores, per l’actual vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés.

El Homrani, fins a dia d’avui, formava part de les comissions d’Estudi sobre el Model Policial, la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, la Comissió d’Afers Institucionals i de la Comissió d’Interior. A més, també va formar part de la llista electoral de Junts pel Sí que va acabar amb el referèndum del Primer d’Octubre i regidor de l’Ajuntament de Granollers per Esquerra Republicana.