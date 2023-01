Un patinet causa un incendi a l’Hospitalet: catorze persones ateses

Greu incendi en un bloc de pisos de l’Hospitalet de Llobregat. Catorze persones han hagut de ser ateses aquest dijous a la tarda després que s’hagi declarat un incendi a un pis del carrer Ciutat Comtal. Segons informen els Bombers, l’avís s’ha rebut a un quart de sis. Mitja hora més tard ja havien aconseguit extingir-lo, però s’ha hagut d’atendre a catorze persones. El servei d’emergències mèdiques (SEM) hi ha actuat amb deu dotacions i els Bombers han situat la causa de l’origen del foc en un patinet. Així, la combustió espontània d’un patinet hauria derivat en aquest incendi que per sort no ha tingut conseqüències greus.

Mentre han durat les actuacions per apagar les flames, que s’han concentrat a la planta baixa de l’edifici, s’ha hagut de confinar dotze persones. Pel que fa a les persones ateses, el SEM ha confirmat que sis han hagut ser traslladades a un centre hospitalari amb pronòstic menys greu.

Una ambulància del SEM atenent una dona / Agència Catalana de Notícies

Un mort en un incendi a Figueres

Aquest dijous matí s’ha sabut que un home ha mort i una dona ha resultat ferida crítica en un incendi a un pis a Figueres, a l’Alt Empordà. Els serveis d’emergències mèdiques (SEM) havien rebut l’avís ahir al voltant de les deu per un incendi a la primera planta d’un edifici del carrer Àngel. Set dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets i van extingir el foc fent ús d’una autoescala des de l’exterior i també des de l’interior. A l’interior del pis es van localitzar les dues víctimes, una mortal. Els serveis mèdics van intentar fer-li la reanimació cardiopulmonar a l’home, de 56 anys, però no van poder salvar-li la vida. L’únic que van poder fer va ser confirmar la seva mort.