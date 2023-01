Un mort i un ferit crític en un incendi a Figueres

Un home ha mort i una dona ha resultat ferida crítica en un incendi declarat en un pis de Figueres (Alt Empordà). Els serveis d’emergència han rebut un avís al voltant de les 22.00 per un incendi a la primera planta d’un edifici del carrer Àngel de la ciutat empordanesa. Set dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets i van treballar per extingir el foc amb una autoescala des de l’interior i també des de l’interior.

A l’interior del pis van localitzar les dues víctimes. Els serveis mèdics van fer la reanimació cardiopulmonar a l’home, de 56 anys, però no van poder salvar-li la vida. La dona, també de 56 anys, va ser traslladada en primera instància a l’hospital Josep Trueta de Girona i posteriorment va ser derivada a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona amb un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Exterior de l’edifici incendiat on ha mort un home / ACN

Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incendi

Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incendi, que va afectar diverses zones del pis i que va quedar totalment extingit poc abans de les 23.00. Els Bombers també van trobar un gos mort a l’interior de l’habitatge. Durant les tasques per apagar el foc, els serveis d’emergència van demanar a dos veïns que viuen a les plantes superiors que es confinessin a casa seva per precaució.

Quan els Bombers van poder sufocar les flames van procedir a ventilar l’edifici i van fer comprovacions amb detectors de gasos per certificar que l’atmosfera a l’interior de l’edifici era del tot neta. Després van revisar l’edifici, de tres plantes, i van determinar que l’estructura no havia patit cap afectació, per la qual cosa els veïns ha pogut quedar-se a casa seva. En el dispositiu també hi van participar dues unitats del SEM, tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una unitat d’investigació i efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres.