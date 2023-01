Investigat per violència masclista l’home que va provocar un incendi a Lleida

Els Mossos d’Esquadra investiguen per violència masclista l’home de 35 anys que van detenir el dimarts com a presumpte autor d’un incendi a una antiga fàbrica de galetes de Lleida que estava ocupada. La policia catalana l’acusa de provocar el foc i d’haver agredit la dona amb qui convivia a la nau. Tots dos van patir cremades durant l’incendi, que ha cremat fustes i matalassos. Tot i que en un principi es va tractar com un foc accidental, les perquisicions posteriors van destapar un nou possible cas de violència masclista.

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Guàrdia Urbana, va obrir diligències el passat mes de maig després que diverses persones ocupessin l’antiga fàbrica Virginas, al barri de Pardinyes de la ciutat. El consistori va avisar els propietaris de l’ocupació i van interposar una denúncia als jutjats. Els serveis socials municipals, a través dels equips de carrer, feia mesos que tenien contacta amb els ocupes de la fàbrica.

Els Mossos han detingut un home per l’incendi a antiga fàbrica de galetes / ACN

L’incendi crema part de les oficines d’una nau abandonada

L’incendi, que ha afectat part de les oficines de l’antiga fàbrica, es va iniciar a la matinada de dimarts. Els Bombers van rebre un avís a les 4.12 de la matinada. Quan els serveis d’emergència van arribar al lloc dels fets, la nau estava buida. La parella que hi vivia, tot i patir cremades, no van esperar l’arribada de l’ambulància i van anar pel seu compte al CAP de Prat de la Riba. L’home va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova de Lleida i la dona a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Fonts de la Paeria han explicat que els nous propietaris del solar on hi ha la fàbrica presentaran aquesta mateixa setmana la documentació per obtenir una llicència d’enderroc. La intenció de l’Ajuntament és agilitzar els tràmits el màxim possible perquè els treballs comencin tan aviat com es pugui i el recinte deixi de ser un perill per a les persones.