El 80% de les catalanes han patit algun tipus de violència masclista

Gairebé el 80% de les dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida, segons l’Enquesta de violències masclistes que elaboren els departaments d’Interior i d’Igualtat i Feminismes. El percentatge de dones que han patit violència masclista en l’últim any ha augmentat fins al 26,2%, nou punts més que en l’anterior enquesta, feta l’any 2016. El 41,2% de les dones de la franja 30-49 anys ha patit algun tipus d’agressió masclista l’últim any, mentre que en la forquilla 16-29 anys el percentatge baixa al 33,2%.

La directora general d’Administració de Seguretat, Sònia Andolz, ha apuntat que una de les causes de l’augment de la violència masclista, també de les denúncies, és que ara les dones “saben identificar-la millor” i són més conscients de les agressions que han patit al llarg de la seva vida. A més, l’enquesta del 2021 inclou noves formes de violència masclista, com ignorar la parella durant dies o espantar-la expressament.

Mobilització de l’octubre contra la violència masclista al Poble Sec / ACN

Una xacra que no para de créixer

“Cada cop que traiem una cara més d’aquest greu problema, més dones diuen que també l’han patit”, ha assegurat la tècnica del Gabinet de Seguretat, Montserrat Aguilera, en declaracions recollides per l’ACN. Segons els resultats de l’enquesta, la violència sexual és la més habitual contra les dones de més de 16 anys, amb un 65,2%. Excloent els comentaris barroers o gestos de caràcter sexual, la xifra és del 39,1%.

L’enquesta també alerta que la majoria de violències masclistes encara no es denuncien. De fet, només un 18,4% de les dones que consideren que l’agressió masclista és un delicte ho ha denunciat als Mossos d’Esquadra. Entre els motius per no denunciar destaca la dificultat d’obtenir proves (16,2%), perquè no es considera que sigui un comportament denunciable (12,5%), per por a ser víctimes de més violència (10,3%) o per sentiment de culpa i vergonya (7,8%).

Creix la violència masclista en l’àmbit digital

L’Enquestes de violències masclistes ha detectat un augment significatiu de l’assetjament a les xarxes socials. Segons Interior, la violència en l’àmbit digital l’exerceixen sobretot homes desconeguts i, en menor mesura, exparelles. La secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, alerta que la violència masclista no té com a únic objectiu la dona agredida, sinó contra totes les dones, ja que té un component d’exemplaritat. “És el carrer social, la plaça pública, on assetgen les dones per dir-los que marxin a casa”, ha denunciat.