Un home de 72 anys ha mort aquest dijous a la nit en un incendi que ha cremat la cuina del seu pis a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 22.34 per un incendi al novè pis d’una finca de la Travessera Industrial de la localitat i van mobilitzar set dotacions, quatre camions d’aigua i una autoescala procedents dels parcs de l’Hospitalet, Cornellà i el Prat de Llobregat. També hi van participar dues dotacions de coordinació i comandament de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud.
Quan els Bombers van poder entrar al pis, van trobar la víctima inconscient a terra. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fonts del cos d’emergències han indicat que, en arribar al lloc dels fets, l’incendi estava totalment desenvolupat. Davant la sospita que hi podia haver algú a dins del pis, va forçar la porta d’entrada i dos binomis van accedir a l’interior, un per extingir el foc i l’altre per buscar víctimes. L’home va ser extret d’urgència, però el metge del SEM va certificar-ne la mort després d’haver intentat practicar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar pertinents.
Els Bombers van continuar amb les tasques d’extinció del foc, que va cremar completament la cuina, i van comprovar que no hi hagués ningú més al pis afectat o a les plantes superiors. Un cop sufocat l’incendi, van ventilar l’immoble i l’escala de l’edifici i posteriorment van fer una revisió del bloc per certificar que no hi havia afectacions estructurals. Els veïns evacuats van poder tornar a casa. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de les diligències per esclarir les causes del foc.