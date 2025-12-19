Un hombre de 72 años murió este jueves por la noche en un incendio que quemó la cocina de su piso en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), según informaron los Bomberos de la Generalitat. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 22:34 por un incendio en el noveno piso de un edificio de la Travessera Industrial de la localidad y movilizaron siete dotaciones, cuatro camiones de agua y una autoescala procedentes de los parques de L’Hospitalet, Cornellà y el Prat de Llobregat. También participaron dos dotaciones de coordinación y mando de la Región de Emergencias Metropolitana Sur.

Cuando los Bomberos pudieron entrar al piso, encontraron a la víctima inconsciente en el suelo. Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes del cuerpo de emergencias indicaron que, al llegar al lugar de los hechos, el incendio estaba totalmente desarrollado. Ante la sospecha de que podía haber alguien dentro del piso, forzaron la puerta de entrada y dos binomios accedieron al interior, uno para extinguir el fuego y el otro para buscar víctimas. El hombre fue extraído de urgencia, pero el médico del SEM certificó su muerte tras haber intentado realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar pertinentes.

Imagen de archivo de varios camiones de los Bomberos de la Generalitat | Nia Escolà (ACN)

Los Bomberos continuaron con las tareas de extinción del fuego, que quemó completamente la cocina, y comprobaron que no hubiera nadie más en el piso afectado o en las plantas superiores. Una vez sofocado el incendio, ventilaron el inmueble y la escalera del edificio y posteriormente realizaron una revisión del bloque para certificar que no había afectaciones estructurales. Los vecinos evacuados pudieron regresar a casa. Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las causas del incendio.