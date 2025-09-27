El fin de semana ha comenzado con dos incendios en territorio catalán que han dejado hasta 32 heridos leves y más de 230 desalojados. El primero de los fuegos se ha producido alrededor de las tres de la madrugada de este sábado en el aparcamiento de un hotel de la avenida del Balneario de Coma-ruga, en El Vendrell. Ocho dotaciones de los Bomberos se han desplazado a la zona y han comprobado que el incendio afectaba a un vehículo estacionado y que el humo se había extendido por la escalera del edificio y las plantas primera y segunda del recinto.

El incidente ha dejado un balance de dieciséis personas heridas leves -15 dadas de alta in situ y 1 mujer trasladada al hospital- y más de 230 desalojados, la mayoría personas de edad avanzada y movilidad limitada. El fuego ha provocado además una fuga de agua y afectación del cableado eléctrico. Seis patrullas de Mossos d’Esquadra y varias patrullas de Policía Local han ayudado en las tareas de evacuación de los clientes del hotel, con la ayuda del personal del establecimiento. Según ha informado la policía catalana, ocho agentes del cuerpo y dos más de la policía local han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.

El segundo incendio ha tenido lugar este sábado por la mañana en uno de los pisos de un edificio del pasaje de Agustí Duran i Santpere de Lleida. Según la información facilitada por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplegado siete dotaciones en el lugar de los hechos, dieciséis personas han resultado heridas, ninguna de ellas de gravedad. Los Bomberos han desplazado al lugar nueve dotaciones y han evacuado por fachada a algunos vecinos. Han pedido al resto que se confinaran. El fuego ha afectado completamente a una de las viviendas del inmueble.

Los Bomberos han extinguido este sábado un incendio que ha tenido lugar en el pasaje de Agustí Duran i Santpere de Lleida / Alba Mor (ACN)

Quema un bungalow sin heridos en El Vendrell

Se da la circunstancia de que ha habido un tercer incendio este sábado, pero no ha dejado ninguna persona herida. Los hechos han tenido lugar alrededor de las tres de la madrugada en el camping Vendrell Platja. Seis dotaciones de los Bomberos se han movilizado y han comprobado que el fuego quemaba un bungalow y varias palmeras. Los Bomberos han contado con la colaboración del personal del camping -que han apoyado en las tareas de sectorizar los servicios básicos (luz y gas)- y han podido extinguir las llamas en poco más de dos horas.