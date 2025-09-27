Dos incendis deixen 32 ferits i centenars de desallotjats a Coma-ruga i Lleida

El cap de setmana ha arrencat amb dos incendis en territori català que han deixat fins a 32 ferits lleus i més de 230 desallotjats. El primer dels focs s’ha produït al voltant de les tres de la matinada d’aquest dissabte a l’aparcament d’un hotel de l’avinguda del Balneari de Coma-ruga, al Vendrell. Vuit dotacions dels Bombers s’han desplaçat a la zona i han comprovat que l’incendi afectava un vehicle estacionat i que el fum s’havia estès per l’escala de l’edifici i les plantes primera i segona del recinte.
L’incident ha deixat un balanç de setze persones ferides lleus -15 donats d’alta in situ i 1 dona traslladada a l’hospital- i més de 230 desallotjats, la majoria persones d’edat avançada i mobilitat limitada. El foc ha provocat de retruc una fuita d’aigua i afectació de cablejat elèctric. Sis patrulles de Mossos d’Esquadra i diverses patrulles de Policia Local han ajudat en les tasques d’evacuació dels clients de l’hotel, amb l’ajuda del personal de l’establiment. Segons ha informat la policia catalana, vuit agents del cos i dos més de la policia local han hagut de ser atesos per inhalació de fum.
El segon incendi ha tingut lloc aquest dissabte al matí en un dels pisos d’un edifici del passatge d’Agustí Duran i Santpere de Lleida. Segons la informació facilitada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplegat set dotacions al lloc dels fets, setze persones han resultat ferides, cap d’elles de gravetat. Els Bombers han desplaçat al lloc nou dotacions i han evacuat per façana alguns veïns. Han demanat a la resta que es confinessin. El foc ha afectat completament un dels habitatges de l’immoble.
Crema un bungalou sense ferits al Vendrell
Es dona la circumstància que hi ha hagut un tercer incendi aquest dissabte, però que no ha deixat cap persona ferida. Els fets han tingut lloc al voltant de les tres de la matinada al càmping Vendrell Platja. Sis dotacions dels Bombers s’han mobilitzat i han comprovat que el foc cremava un bungalou i diverses palmeres. Els Bombers han comptat amb la col·laboració del personal del càmping -que han donat suport en les tasques de sectoritzar els serveis bàsics (llum i gas)- i han pogut extingir les flames en poc més de dues hores.