La Sindicatura de Comptes renya Bombers pel descontrol en la gestió de personal

Nou front a la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat. Els Bombers de la Generalitat, ara investigats per la justícia per presumptes irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles, veuen ara com la Sindicatura de Comptes assenyala anomalies en matèria de contractació i despesa de personal per part del departament d’Interior. L’informe, del qual ha estat ponent Llum Rodríguez, va ser aprovat el passat 27 d’octubre i s’ha registrat aquesta setmana al Parlament. L’organisme carrega sense embuts per la gestió de personal, les contractacions i la despesa en hores extraordinàries durant l’any 2018, l’exercici comptable subjecte a estudi. És a dir, quan va estar sota la direcció del ministeri de l’Interior per aplicació del 155, fins que a finals de maig va ser nomenat conseller Miquel Buch, que s’hi va estar fins al 3 de setembre del 2020.

En concret, la fiscalització limitada ha consistit en una “revisió legal i pressupostària dels procediments de gestió i de control intern de les despeses de personal aplicats en la nòmina, les dietes i les bestretes del personal del Cos de Bombers”. En total, s’han estudiat el destí dels 147 milions que en despesa de personal van gastar els Bombers el 2018, que aleshores tenien 2.322 efectius. Desgavell d’hores extres i del seu control, mala praxi en les contractacions i nomenaments, convocatòries mal realitzades i falta d’integritat de les despeses per bestretes consignades.

Una dotació de bombers / Imatge de recurs

Ofertes públiques no conformes a la llei

L’informe de la Sindicatura fixa una de les observacions en l’oferta pública d’ocupació aprovada per per l’executiu català en l’acord GOV/48/2017 i en la convocatòria 81/18. Segons destaca la ponent, hi manca “l’informe preceptiu d’intervenció, i no s’incloïen els llocs ocupats per personal interí, contràriament al que disposa la normativa“. De fet, l’informe recorda que hi havia un total de 3.500 places incorporades en aquesta oferta pública que ja eren previstes en l’acord de Govern del 27 de desembre del 2016. Així, la Sindicatura retreu que aquest acord no pot constituir “un instrument jurídic adequat per substituir el requisit d’aprovació i publicació d’una oferta pública d’ocupació“.

També observa la Sindicatura que les bases de la convocatòria 81/18 “no regulaven les adscripcions un cop acabat el procés de selecció dels funcionaris de carrera pendents del seu primer destí”. “L’adscripció provisional no es pot convertir en el sistema habitual d’assignació de places per als nous funcionaris”, subratlla l’informe. En aquest marc, els síndics asseguren que “s’ha detectat que hi va haver provisió de places sota la forma d’encàrrec de funcions i acumulació de tasques, especialment per als llocs de comandament, sense que la relació de llocs de treball establís per a aquests llocs el sistema de concurs específic exigit per la normativa”. És a dir, que es va utilitzar una via que legalment no pertoca per cobrir les places de comandament.

Part de l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre els Bombers/SdC

El desgavell de les hores extres dels bombers

Però, on l’informe és especialment incisiu és en les hores extres. La Sindicatura subratlla que, durant el 2018, el personal del Cos de Bombers va fer un total de 338.331,75 hores extraordinàries. És a dir, un nombre d’hores que equival a una jornada ordinària anual de 189 efectius. “L’elevat nombre d’hores extraordinàries posa de manifest possibles mancances de plantilla per atendre els serveis encomanats”, emfatitzen els síndics.

Precisament, l’informe “observa una manca de control intern en el procés d’autorització de les hores extraordinàries”. En concret, remarca que “hi ha hores que van ser abonades sense la signatura del cap de regió o amb una signatura posterior a l’abonament”. Així mateix, l’informe alerta que “també s’han observat diferències entre “els serveis extraordinaris autoritzats per la directora de Serveis i el nombre d’hores contingudes en el fitxer auxiliar d’hores extres reconegudes“. La pista la va donar a la Sindicatura el fet que mensualment s’elaborava un llistat d’hores extraordinàries realitzades que autoritzava la directora de Serveis. “En molts mesos del 2018, el llistat presentava diferències amb la relació d’hores contingudes en el fitxer auxiliar d’hores extres reconegudes”, se sorprenen els auditors. “En el còmput anual hi havia una diferència de 5.461,39 hores, de manera que figuraven més hores en el fitxer auxiliar d’hores reconegudes que en els documents d’autorització que va signar la directora de Serveis“, lamenta l’informe.

Imatge d’arxiu d’un operatiu dels Bombers a l’Hospitalet / Bombers

Comissions de servei injustificades

L’auditoria és especialment dura amb la gestió de les comissions de servei. D’entrada, la Sindicatura conclou que “les comissions de servei, les acumulacions de tasques i els encàrrecs de funcions de la mostra superaven en molts casos la duració màxima establerta per la normativa vigent”. És a dir, que el departament d’Interior no complia els terminis per l’ocupació d’aquests llocs de treball. “En alguns dels expedients revisats corresponents a comissions de serveis, encàrrecs de funcions i acumulacions de tasques hi mancava la motivació de la necessitat urgent per a la cobertura dels llocs de treball a través d’aquestes formes de provisió”, retreu l’informe.

L’organisme de control financer insisteix que les comissions de servei només es poden dur a terme per raons d’urgència i motivades per necessitats del servei, per al desenvolupament de determinades funcions i per a la cobertura de llocs de treball vacants o que estan reservats a altres funcionaris. I en tot cas, assenyala que són “temporals”. D’aquí que s’escandalitzi quan de les 14 comissions de servei analitzades, en 10 hi ha una “manca de motivació de les necessitats” i en els 14 casos no hi havia termini temporal. De fet, en cinc dels casos es va superar el termini màxim legal de dos anys. Els Síndics fins i tot toquen el crostó a Interior per “cobrir places per aquesta via mitjançant diverses resolucions en la mateixa persona o en altres persones per un període total que superava el termini màxim de dos anys, sense efectuar la corresponent cobertura reglamentària”.

Imatge d’arxiu d’un camió de Bombers | ACN

Justificació de les dietes no verificable, segons la Sindicatura

Un dels altres punts forts de l’informe és sobre la gestió de les dietes. En primer terme, els Síndics deixen clar que el “Departament d’Interior no va proporcionar un fitxer auxiliar amb el detall de les dietes i indemnitzacions per raó del servei i per assistència a tribunals diferenciant despeses vinculades al col·lectiu del Cos de Bombers de la resta de personal que permetés verificar que l’import de les obligacions reconegudes en el pressupost fos íntegre i correcte”. Així, l’informe alerta que “la Sindicatura no ha pogut verificar amb els fitxers aportats pel Departament la integritat de les obligacions corresponents a dietes reconegudes en el pressupost del 2018″, conclou.

És més, els Síndics delaten que els arxius aportats per la comptabilitat d’Interior “presentava incoherències respecte de la informació continguda al fitxer de dietes meritades en l’exercici 2018” i registres “duplicats”, o bé més despesa en dietes que la pressupostada per l’exercici del 2018. Un fet que ha estat impossible d’escatir: “Malgrat que s’han demanat aclariments sobre aquestes divergències la resposta aportada pel Departament d’Interior no les justifica”, indica l’informe. Així mateix, l’auditoria sosté que en la majoria d’autoritzacions de dietes analitzades no es justifica que no es poden utilitzar mitjans del cos, o bé que s’autoritzen per signatura delegada i no per qui correspon, que ha de ser el Director de la Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis.