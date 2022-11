El cas Bombers destapa una trama per retirar multes de trànsit als comandaments

La investigació del cas Bombers sobre les irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles del cos avança. I apareixen noves sorpreses. Com a exemple, una presumpta trama que els comandaments dels Bombers tenien per tal que els retiressin multes de trànsit privades, originades per excessos de velocitat en moments en què no estaven de servei. De fet, la instructora del cas, Júlia Tortosa, titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona, ja ha decidit imputar Carmen M. per acabar d’aclarir els fets i investigar aquesta troballa “casual” a través de les escoltes telefòniques portades a terme pels Mossos d’Esquadra. El delicte investigat seria prevaricació.

Carmen M. seria la interlocutora de Màxim del Valle –excap del servei tècnic de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i imputat en el cas dels contractes– en una conversa en què aquest li dona les dades perquè li retirin una multa per excés de velocitat. La conversa, a més, dona detalls de quin era el protocol en aquests casos, que consistia a inventar-se la manera de fer veure que en el moment dels fets sancionats estaven fent algun servei. Fins i tot descriuen com poden “vestir els fets” falsejant els fulls de servei de les actuacions dels Bombers. És a dir, de les converses es desprèn que els comandaments que eren multats quan no treballaven després maniobraven per fer veure que havien anat a un servei: d’aquesta manera l’excés de velocitat estava justificat i els podien retirra les sancions.

Diverses dotacions dels Bombers han treballat per extingir el foc de Malgrat de Mar / Bombers

“Bé, et truco per demanar-te un favor… Mira.. m’han posat una multa”

L’indici que ha obligat la jutgessa a imputar una altra persona en el cas i preparar les parts per deduir un testimoni de particulars –és a dir, obrir una nova causa amb l’spin off del cas– és una conversa del 15 de desembre del 2021. Una trucada de quatre minuts, a la transcripció de la qual ha tingut accés El Món, entre Del Valle i Carmen M., ara investigada. L’excap tècnic dels Bombers, després de les salutacions de cortesia que donen a entendre que ja es coneixen, confessa les seves intencions: “Bé, et truco per demanar-te un favor”. Carmen M. para l’orella. Del Valle s’excusa recordant que ja s’hi va trobar “una vegada” i que li va “solucionar el Castellet”. “Crec que aquest cas, en no ser-hi ell, em sembla que ets tu”, addueix Del Valle per justificar per què considera que la seva interlocutora s’ha d’ocupar del cas, atès que no hi és la persona que se n’hauria encarregat en una altra ocasió.

Carmen M. pregunta quin és el problema amb un simple “dime”. Del Valle va de cara a barraca: “Necessito que…, m’han posat una multa”. Carmen dona senyals d’haver entès el que li diuen amb un lacònic “sí”. Del Valle rondina per la injustícia de la multa, fins i tot, la qualifica de “discutible”, perquè en lloc d’anar a 80 km/h –el límit– anava només a 110 km/h. “Però aquest matí hi he passat i resulta que no marca 80 sinó 100”, argüeix. Però aviat deixa estar les justificacions i va per feina. “A mi el que Víctor em diu és que el que hem fet més d’una vegada és fer constar un servei que es produeixi sobre la zona”. “Si no pot ser, doncs, podem vestir-ho, que la persona que pugui accedir a l’històric inclogui el vehicle en aquest servei”, exposa del Valle.

“No, no em fa cap mania. Jo també ho he fet a vegades”

La conversa continua amb un contingut que fa pensar que no és cap arranjament puntual, sinó que hi ha una forma més o menys estandarditzada per retirar les multes, o que, en tot cas, no és la primera vegada que es fa. Així, Del Valle continua: “Li vaig comentar un cop al Castellet, i em va dir que no hi havia cap problema i m’ho va posar i ja està, però no sé si això a tu et fa mania o…”. Carmen M. replica sense cap recança: “No, no, no, mania no, si jo també ho he fet a vegades, el que passa és que no sempre… bé ja miraré. M’has de dir on, la data i l’hora”. Del Valle porta els deures fets: “Jo ja vaig estar mirant l’històric [el registre de serveis] i ja he escollit un servei”. “Diga’m el número”, replica Carmen.

Del Valle li dona el número de servei el 21725/40893, així com el codi del seu vehicle, tot i que en un principi no el recorda. Carmen pren nota i li respon que s’hi posa “ara mateix” i li diu “alguna cosa”. Del Valle, però, l’avisa del seu calendari. Si bé li diu que ho pot fer quan vulgui, ha de tenir present que “aquest migdia” [el de la trucada] se’n va “de vacances”. “Si ho et dina temps i ho fas, collonut”, remata. “Vale”, respon Carmen. De fet, del Valle li reconeix que l’únic que necessita és el “comunicat on aparegui [el vehicle] per poder-lo adjuntar” al recurs perquè i retirin la multa. És més, com que Del Valle no vol collar Carmen i ja li ha dit que comença vacances, li diu que quan ho tingui fet, li pot donar al “Víctor”. “Ell ja sap de què va”, afegeix. “Sí, sí, d’acord no pateixis”, l’asserena Carmen. S’acomiaden amb un “tot bé” i un “fins després, adeu”.

Part de la conversa reproduïda i transcrita pels Mossos d’Esquadra en el cas Bombers que apuntaria una subtrama per treure multes dels comandaments/Quico Sallés

Buscaran proves de més casos

En aquesta trucada, els investigadors hi veuen indicis que els permet sospitar d’una sistematització per retirar multes de trànsit dels comandaments quan no estaven de servei. Segons les primeres perquisicions, el sistema utilitzat era que, quan rebien una multa, buscaven un servei que hagués caigut a prop del lloc de la infracció o bé que fos de pas cap al lloc del sinistre. Així excusaven la velocitat per anar a fer suport o treballar en l’incident. Per això els investigadors, sempre que la jutgessa ho autoritzi, revisaran les multes retirades pel Servei Català de Trànsit al·legant el compliment del servei.

Fonts dels Bombers indiquen a El Món que, quan un comandament no està de guàrdia i vol anar a ajudar a un servei, ha de comunicar-ho o bé demanar permís al comandament que estigui al càrrec de l’incident. “Pot ser que vagis cap a casa i vegis un incendi i hi vagis, però sempre has de comunicar la teva assistència o demanant permís, encara que sigui de manera informal, al cap del servei de la zona o de l’incident”, detallen les mateixes fonts. De moment, la instructora ha citat a Carmen M. per tal que declari com imputada per un presumpte delicte de prevaricació. I s’estirarà el fil a partir d’aquí. Continuarà.